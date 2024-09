Bruna Biancardi mostra Mavie usando item homenageando Neymar Jr.

Em campo de futebol, Bruna Biancardi mostra sua filha com Neymar Jr., a pequena Mavie, usando roupa para homenagear o pai; veja que fofura

A filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de quase um ano de vida, deu um show de fofura em mais uma aparição na rede social da mãe. Nesta segunda-feira, 16, a influenciadora digital mostrou a herdeira em um campo de futebol e um detalhe chamou a atenção.

Para marcar presença no trabalho do craque, que joga pelo Al-Hilal, a menina apareceu usando uma camisa do time com o nome do atleta gravado de forma especial. Ao invés do nome, Bruna Biancardi colocou a palavra "papai".

Sem perder seu estilo elegante e fino, Mavie combinou a peça esportiva com um laço azul na cabeça. Sorrindo, ela deu um show de fofura ao surgir brincando no espaço de trabalho de seu papai.

Ainda neste domingo, 15, Bruna Biancardi postou um vídeo da bebê toda arrumada para passear com ela e Neymar Jr. Na aparição, ela encantou com sua fofura e novamente impressionou com seu estilo caro. Além de itens de grife, ela surgiu com um colar de ouro.

Vale lembrar que além da pequena, o jogador de futebol é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de dois meses, com Amanda Kimberlly.

