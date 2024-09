"Tem dias que eu acho que não vou conseguir", confessou a influenciadora digital Biah Rodrigues ao conversar com os fãs sobre maternidade

Biah Rodriguesfez um desabafo sobre a maternidade em suas redes sociais nesta quinta-feira, 5. A modelo, que mãe de Theo, de quatro anos, Fernanda, de dois, e dos gêmeos, Angelina e Zion, de 1 mês, frutos de seu casamento com o cantor sertanejo Sorocaba, falou sobre como essa fase com as crianças é cansativa.

O assunto veio à tona após a influenciadora digital abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder curiosidades dos fãs. Uma internauta, então, falou sobre como é exaustivo cuidar de um recém-nascido.

"Estou cansada com um recém-nascido em casa. Tem um conselho ou uma palavra?", questionou a usuária. Biah aconselhou a seguidora. "Privação de sono, exaustão, é só uma fase, amiga. Vai passar, juro. Já, já, ele dorme melhor, as mamadas ficarão mais espaçadas e, quando você piscar, ele estará andando e você nem se lembrará desse tempo 'difícil'. Forças aí", respondeu.

Depois, a influencer falou sobre sua experiência com os gêmeos. "Tem dias que eu acho que não vou conseguir... Então, começo a trazer na memória aquilo que me dá esperança. Entrego para Jesus o meu cansaço e a minha oração é para que ele possa renovar todas as manhãs", completou.

Confira:

Biah desabafa sobre a maternidade - Reprodução/Instagram

Biah Rodrigues compara parto normal e cesárea

Biah Rodrigues surgiu nas redes para interagir com seguidores e voltou a responder perguntas sobre o parto dos filhos gêmeos, Angelina e Zion. A jovem que se tornou mãe de quatro após a chegada dos gêmeos comparou o parto dos filhos mais velhos, Theo e Nanda, aos quais deu à luz por parto normal, e dos bebês, que chegaram através de uma cesárea.

"Qual o melhor pós-parto? Cesárea ou normal?", questionou um usuário do Instagram. "Com certeza foi o parto normal. Esse vídeo foi (gravado) um dia após o parto da Nanda, um parto normal. Cesárea, eu não levantava nem para fazer xixi", relatou ela. No registro antigo, ela aparece brincando com o primogênito Theo em seu colo.

Bastante aberta sobre a vida pessoal nas redes, a influenciadora, que é casada com Sorocaba, revelou que a cesárea realizada no último parto não foi uma escolha, mas sim uma necessidade para que os gêmeos viessem ao mundo em segurança.