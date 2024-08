Biah Rodrigues compara parto normal e cesárea: 'Não levantava nem pra fazer xixi'

Mãe de quatro, Biah Rodrigues contou aos seguidores as principais diferenças no parto dos filhos mais velhos e dos gêmeos, que nasceram em julho

Biah Rodrigues surgiu nas redes para interagir com seguidores e voltou a responder perguntas sobre o parto dos filhos gêmeos, Angelina e Zion. A jovem que se tornou mãe de quatro após a chegada dos gêmeos comparou o parto dos filhos mais velhos, Theo e Nanda, aos quais deu à luz por parto normal, e dos bebê, que chegaram através de uma cesárea.

"Qual o melhor pós-parto? Cesárea ou normal?", questionou um usuário do Instagram. "Com certeza foi o parto normal. Esse vídeo foi (gravado) um dia após o parto da Nanda, um parto normal. Cesárea, eu não levantava nem para fazer xixi", relatou Biah. No registro antigo, ela aparece brincando com o primogênito Theo em seu colo.

Biah Rodrigues e Theo (Foto: Reprodução/Instagram)

Bastante aberta sobre a vida pessoal nas redes, a influenciadora, que é casada com Sorocaba, revelou que a cesárea realizada no último parto não foi uma escolha, mas sim uma necessidade para que os gêmeos viessem ao mundo em segurança.

Poucos minutos depois de nascerem, os bebê passaram pela Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), um momento de bastante tensão para a mãe: "Minha pressão, que nunca foi alta, subiu muito após o parto, preocupando os meus médicos, que logo tomaram as decisões certas na hora certa! Eu não tinha noção ros riscos... Só pensava em quando eu iria ver novamente os meus bebês...", contou Biah.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIAH RODRIGUES FAKRI (@biahrodriguesz)

Biah Rodrigues conta como divide o tempo entre os filhos

Além das dúvidas sobre o parto, Biah também respondeu perguntas sobre a nova rotina como mãe de quatro e sobre como tem dividido o tempo entre os gêmeos e os filhos mais velhos. A jovem compartilhou uma foto em que aparece pintando com os pequenos e explicou o "cronograma":

"Entre as mamadas, dou uma escapadinha, mas quando não dá, eu vou com um no 'tetê' mesmo e fazemos algo", contou ela.