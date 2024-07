Biah Rodrigues celebra evolução de filho recém-nascido

Biah Rodrigues deu à luz aos filhos gêmeos Zion e Angelina recentemente e celebrou o fato de os bebês estarem ganhando peso

Recentemente, Biah Rodrigues e Sorocaba deram as boas-vindas para os filhos gêmeos Zion e Angelina. Os bebês nasceram bem, mas a famosa precisou ir para UTI devido a problemas de pressão alta.

Felizmente, todos já estão em casa e bem, porém recém-nascidos inspiram muito cuidado. Nesta quinta-feira, 18, Biah levou os filhos para a primeira consulta com o pediatra e celebrou o resultado.

"Hoje foi a primeira consulta! Temos bebê que já recuperou o peso do nascimento. A mamãe está pulando de alegria", escreveu ela em seu Instagram Stories. Além dos gêmeos, Biah e Sorocaba também são pais de Theo, de três anos, e Fernanda, de dois anos.

Relato do parto

A esposa do cantor Sorocaba, Biah Rodrigues, compartilhou registros emocionantes do parto de seus gêmeos, Angelina e Zion, para contar o que aconteceu com ela e os pequenos após passarem pela cirurgia de cesariana. A influenciadora então comentou sobre ter ido para a UTI depois de dar à luz.

Biah compartilhou uma foto com eles no colo e falou sobre sua passagem pela UTI. Ela ainda revelou o que a fez ficar internada no local. É bom lembrar que, antes da chegada deles no dia 9 de julho, ela já estava hospitalizada por ter sido diagnosticada com influenza.

"Eu ainda estava na UTI, mas o coração estava completo, e eu não precisava de mais nada... porque eu já tinha tudo que eu precisava ali", postou o clique com a dupla em seus braços.

Biah Rodrigues então explicou o motivo de ter ido para a UTI: "Minha pressão, que nunca foi alta, subiu muito após o parto, preocupando os meus médicos, que logo tomaram as decisões certas na hora certa! Eu não tinha noção ros riscos... Só pensava em quando eu iria ver novamente os meus bebês...", explicou Biah aos seguidores.