Gato Preto se pronuncia após Bia Miranda revelar perda do bebê: 'Consequências'

Ex-namorado de Bia Miranda, Gato Preto compartilhou um recado após a jovem confirmar que sofreu um aborto espontâneo

Ex-namorado de Bia Miranda, o influenciador Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, usou as redes sociais para se pronunciar a respeito da declaração da ex-A Fazenda sobre a perda do bebê. Há algumas semanas, a jovem havia revelado que estava grávida do segundo filho.

Na madrugada desta quinta-feira, 17, em uma festa do humorista Carlinhos Maia, Bia confirmou que sofreu um aborto espontâneo. Assim que o relato da famosa ganhou visibilidade, Samuel fez questão de deixar um recado por meio de seus stories no Instagram.

"As consequências vêm depois, vou deixar a verdade aparecer pra vocês", escreveu o ex-companheiro de Bia Miranda. A publicação foi deletada de seu perfil oficial momentos depois.

Vale lembrar que o término do ex-casal foi marcado por polêmicas. Na época, a neta de Gretchen contou aos seguidores que descobriu o fim da relação através das redes sociais. Em seguida, Gato Preto compartilhou imagens ao lado de outras mulheres.

Bia Miranda já é mãe do pequeno Kaleb, de 4 meses, fruto de sua antiga relação com DJ Buarque. Os dois ficaram juntos por cerca de 1 ano e anunciaram a separação em agosto.

