Belo celebra o nascimento do neto caçula: 'Vovô muito babão'

O cantor Belo encantou os fãs ao apresentar o neto recém-nascido, Arthur, com uma bela declaração ao pequeno; confira

O cantor Belo usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 4, para compartilhar com o público uma novidade em sua família. Em seu Instagram oficial, o artista contou que o neto caçula, Arthur, chegou ao mundo bastante saudável.

Emocionado com o nascimento do bebê, Belo publicou uma foto fofíssima do pequeno e fez uma declaração encantadora ao apresentá-lo. O recém-nascido é filho de Paulo Arthur e o quarto neto do pagodeiro.

"Os presentes de Deus são assim em nossas vidas, são trazidos pelas mãos dos anjos, chegam de mansinho, falando diretamente aos nossos corações, ocupam todos os espaços, iluminam cada cantinho e aquecem nossas almas", iniciou o famoso na legenda da publicação.

"Arthur chegou!!! O mais novo membro da nossa família, que sorte eu tenho, que sorte temos todos nós. Mamãe e neném passam bem, papai feliz, e o vovô aqui está muito babão. Que Deus te proteja e ilumine meu neto. Que todos os seus caminhos sejam de luz! Que as bençãos do nosso senhor recaiam sobre você! Amém!", completou Belo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Pires (@belo)

Belo celebra estreia no cinema e aposta na carreira de ator

Conhecido por sua trajetória musical de sucesso, o cantor Belo (50) agora explora um novo desafio: o cinema. O artista incorpora o personagem Barão no filme Caindo na Real – um taxista e par romântico da Rainha do Brasil, interpretado pela atriz Evelyn Castro (43). O longa, com roteiro de Bia Crespo e direção de André Pellenz, estreou no dia 24 de outubro nos cinemas.

Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala com entusiasmo sobre seu papel no longa e aposta na carreira de ator. Belo ainda afirma que agora só falta atuar em uma novela para o currículo; confira o bate-papo completo com o cantor!

