Barriga de grávida de Duda Reis rouba a cena em novas fotos: 'Mais linda'

A influenciadora digital Duda Reis está à espera à espera de Aurora, sua primeira filha com o marido Eduardo Nunes. Nesta terça-feira, 19, ela usou seu perfil no Instagram para compartilhar fotos de seu barrigão. De biquíni rosa, ela fez várias poses ao ar livre.

"Curtir os dias de sol com muito estilo e conforto do lado da minha princesa", escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, não faltaram elogios. "A Duda grávida, tá a coisa mais linda que já vi", disse um. "Essa grávida tá muito linda", escreveu outro. "Eu olhando a barriga e pensando no quanto eu já esperava que você seria lindíssima grávida, mas você tá superando muito mais essa minha certeza! Te amo", declarou mais uma pessoa.

Veja a publicação:

Duda Reis desabafa sobre estrias na gravidez: 'Tem coisa que não tem jeito'

Recentemente, a famosa aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores e falou sobre as mudanças em seu corpo. "Deu estrias na sua reta final?", quis saber o internauta.

"Deu, e não foram poucas. Eu ainda não tive na barriga, mas me deu muita estria no peito. Eu tinha um peito pequeno e ficou um treco enorme. Nenhuma pele aguenta. E me deu no bumbum, mas eu não sei se é por causa da gestação ou se é por causa da academia".

E completou: "Eu uso os melhores cremes, mas tem coisa que não tem jeito também. Depois eu cuido e vou poder fazer laser. Melhora, passa e ameniza bastante. Eu sempre vou incentivar vocês a se cuidarem. Assim que eu parir, eu vou me cuidar de todas as maneiras possíveis, como vocês sempre viram."

