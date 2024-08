João Gomes curte as férias com a mulher e o filho na França

Nas redes sociais, o cantor João Gomes postou fotos com Ary Mirelle e o filho, Jorge, e celebrou o primeiro dia de férias

O cantor João Gomes está de férias e decidiu fazer uma viagem com a sua família. Nas redes sociais, ele postou algumas fotos com ao lado da mulher e do filho e contou que eles estão em Paris, na França.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o artista aparece sorridente com Ary Mirelle e o herdeiro, Jorge, de sete meses. Ao fundo é possível ver a Torre Eiffel. Já na legenda, ele celebrou o período de descanso. "Meu primeiro dia de férias junto com minha família", escreveu João.

Na última sexta-feira, 16, antes da viagem em família, Jorge e Ary celebraram o sétimo mês de vida do filho com uma festa com o tema do seriado 'Chaves'. Para o momento especial, os três surgiram fantasiados como os personagens do programa infantil. A influenciadora digital de Chiquinha, o cantor de Kiko e Jorge de Chaves.

Ao mostrar os detalhes da festa, a mamãe citou algumas frases da atração. "Tá bom, mas não se irrite!! Vai um sanduíche de presunto aí? Kkkkkkkkk", escreveu ela na legenda. "Os pais mais animados que a criança. Feliz 7 meses, neném. Te amamos", completou.

Confira:

João Gomes choca a família ao comprar carro com preço de casa

O cantor João Gomes surpreendeu sua família ao aparecer com um carrão caríssimo. Muito contente com sua nova aquisição milionária, o artista gravou o momento em que exibiu o veículo para a mãe, Kátia Gomes, e a amada, Ary Mirelle.

A caminhonete branca escolhida pelo compositor de forró e piseiro custa em torno de R$ 500 mil e os seus parentes ficaram pasmos. Kátia Gomes até chorou ao relembrar quando o herdeiro andava de bicicleta e ela ficava com medo de um acidente acontecer com ele. "Você merece", falou ela ao ver o veículo. Confira!