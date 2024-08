Ary Mirelle mostra ato romântico de João Gomes: 'Sou apaixonada'

De viagem a Paris, na França, Ary Mirelle mostrou aos seguidores um registro fofo com o namorado, o cantor João Gomes, e se declarou para ele

Ary Mirelle e João Gomes estão em Paris, na França, curtindo férias em família. Nesta quinta-feira (22), a influenciadora mostrou aos seguidores uma atitude romântica do cantor que foi digna de uma declaração por parte dela.

O casal estava prestes a sair do hotel em que estão hospedados, mas, João decidiu de última hora que deveria trocar a camiseta branca que usava por uma vermelha, apenas para que pudesse combinar com Ary, que usava um vestido vermelho.

"Ele me convidou para um jantar romântico. (Mas) trocou de roupa porque falou que queria ir combinando. Olhem, minha gente, é por esse homem que sou apaixonada", escreveu a influencer.

Em seguida, Ary mostrou que ela e o namorado caminharam por ruas próximas ao principal postal da cidade, a Torre Eifel, de mãos dadas e usou a música La Vie En Rose, na versão norte americana para enfativar o romance do momento: "Me abrace e me abrace rápido/ A magia que você faz/ Essa vida é cor de rosa", dizia o trecho usado por ela.

O casal está junto há quase dois anos e são pais de Jorge. Ary e João se conheceram na internet e evoluíram para algo a mais ao longo do tempo. Nas redes, o casal costuma trocar elogios e compartilhar registros fofos da família.

João Gomes fala sobre planos de casamento

Em abril deste anos, João Gomes conversou com o Portal LeoDias sobre a possibilidade dele e Ary se casarem. Apesar de já dividirem toda uma vida e história juntos, o cantor não escondeu que tem vontade de oficializar a relação com uma cerimônia de casamento.

"Eu e a Ary já dividimos o mesmo lar, planos e estamos focados no nosso maior presente que é nosso Jorge. Graças a Deus, construímos uma família linda e sou muito feliz por isso. Qualquer dia, nós casamos", explicou o artista.