Nadja Haddad relembra experiência de quase morte: 'Dores profundas'

Nadja Haddad usou as suas redes sociais para relembrar uma experiência de quase morte de quando ela levou um tiro aos 24 anos

Em suas redes sociais, Nadja Haddad sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 29, a apresentadora relembrou uma experiência de quase morte.

Aos 24 anos, quando trabalhava como repórter, Nadja foi atingida por um tiro e chegou a perder parte do pulmão direito. No relato feito no Instagram, a famosa contou que seu maior medo era deixar os pais sozinhos.

"Sobrevivi! Sobrevivi por inúmeros propósitos. Para viver uma imensidão de experiências e transformações. Hoje, dia 29 de agosto de 2024, a minha primeira maior experiência de dor e de quase morte completa 19 anos. E nunca deixarei de lembrar e de celebrar com gratidão! Deus me deixou viva para viver suas promessas. Para cuidar dos meus pais e seguir cuidando da minha mãe. Para cuidar de tantas pessoas e hoje, cuidar de um filho e de um marido. Deus me permitiu viver dores profundas e aprendi que sem servir a Ele, sem viver conforme sua Palavra, eu não me livraria dessas dores que me transformaram tanto! Obrigada, Deus, por ter me livrado da morte, por ter me dado uma família linda, uma profissão que amo e um coração quebrantado. Deus só vai nos revelar nosso futuro quando tivermos um encontro com o nosso passado", escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🌹Nadja Haddad 🅾️+ (@nadjahaddad)

Superação

Nadja Haddadusou as redes sociais para celebrar o quarto mês de vida do filho, José, fruto de seu casamento com Danilo Joan. O menino e o irmão gêmeo nasceram com prematuridade extrema, mas Antônio acabou morrendo algum tempo depois.

Em seu Instagram, a apresentadora postou fotos com o herdeiro, que segue internado, e falou sobre esse período que eles estão enfrentando. "Quatro meses, meu filho! E de pensar que você e seu irmão, Antônio, nasceriam agora…", começou ela.

"Em meio a tantas dores, medos, desafios… Eu e o seu papai vivemos muitas superações. E, sobretudo, testemunhamos os milagres de Deus! Assistimos o passo-a-passo do último trimestre da sua gestação fora do meu ventre! Hoje, você é um bebezão! Perfeitamente formado, sob os cuidados do Pai e de uma equipe médica, incluindo enfermeiras e técnicas, que te enchem de amor! E tem o privilégio de ser cuidado também pelo seu anjo, o seu irmão Antônio", acrescentou.

Nadja completou o texto fazendo um agradecimento. "Obrigada, Deus, por cada vitória e por nos ajudar a transformar a dor em gratidão. E por acolher nosso Antônio em Seus braços e permitir que sintamos daqui, o amor dele. "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês" — declara o Senhor — "planos de fazê‑los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro" — ‭‭Jeremias‬ ‭29‬:‭11. Nós agradecemos o apoio e as orações de todos vocês que estão sempre nos acolhendo em cada vitória por aqui!", finalizou.