Filha dos ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser recebe alta da UTI Neonatal

Os ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues já estão em casa com a filha recém-nascida, Sarah. A bebê recebeu alta do hospital após passar 17 dias na UTI Neonatal e o momento da saída do centro médico foi registrado em um vídeo emocionante.

Nas imagens, os pais apareceram celebrando a alta da filha e emocionados quando a bebê encontrou as avós e a tia na casa da família. Inclusive, toda a família usou looks em tons de lilás para marcar este momento especial.

"Foram 23 dias no hospital desde que entrei com a pré eclâmpsia, 17 dias de UTI Neonatal desde o nascimento da nossa pequena e mais um capítulo da nossa história onde Deus nos ancorou a cada momento! A ALTA do hospital! E esse dia chegou! Que dia lindo! Que momento! Toda honra e toda glória a Deus por essa vitória! Vencemos a UTIN! Gratidão por todoooo amor e carinho de cada um de vocês!", disse Andressa na legenda.

O nascimento de Sarah

Os ex-BBBs Nasser Rodrigues e Andressa Ganacin já são pais! A primeira filha deles, Sarah, nasceu no dia 25 de setembro de 2024, mas os pais só anunciaram a chegada dela nesta quarta-feira, 9. A bebê veio ao mundo prematura, em um parto feito nas 33 semanas de gestação - cerca de 8 meses - quando a mãe apresentou um quadro de pressão alta. Com exclusividade na CARAS, eles contaram sobre o nascimento da filha e o susto que tiveram na reta final da gestação, que levou Andressa para a UTI com quadro de pré-eclâmpsia.

"Todas as incertezas vieram na nossa mente, dúvidas sobre a saúde das meninas, se tudo vai dar certo! Foi muito tenso, porém sabíamos que estávamos nas melhores mãos possíveis pra tudo sair do melhor jeito. Foi então que nosso amor chegou mais cedo! Sarah nasceu dia 25/09 às 12h12, com 2020kg e 43cm! Foi a experiência mais linda e mais intensa das nossas vidas! Foi um momento único, o parto em si foi muito tranquilo e a Sarinha precisou de um rápido atendimento, mas logo ficou bem pertinho do papai e da mamãe", contaram. O parto aconteceu na maternidade Santa Joana e foi feito pela Dra. Daniele Esteban.