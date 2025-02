Andreia Horta curte jantar com Ravel Andrade pela 1ª vez após nascimento da filha

Pela primeira vez desde o nascimento de sua filha, Yolanda, a atriz Andreia Horta curte jantar romântico com seu companheiro, Ravel Andrade

A atriz Andreia Horta está curtindo ao máximo sua fase de mãe de primeira viagem desde o nascimento de Yolanda, sua filha com o ator Ravel Andrade. E nesta sexta-feira, 21, a artista tirou um tempinho para cuidar de seu relacionamento e saiu para jantar na companhia do companheiro pela primeira vez desde o nascimento da bebê.

O momento foi compartilhado pelo casal nas redes sociais. "Primeiro jantar depois de 80 dias. Plenos. Te amo, Andreia", escreveu o artista na publicação. Ao repostar o momento em seu perfil, ela se declarou: "Te adoro em tudo", disse.

Andreia Horta e Ravel Andrade (Reprodução/Instagram)

Declaração de amor

Recentemente, Ravel Andrade fez uma declaração de amor para Andreia Horta nas redes sociais e falou sobre a alegria de partilhar a vida com ela. "Hoje festejo nosso amor. Você, Andréia! Meu amor! Jóia do chá. Flecha de ouro! O olhar mais bonito que eu já encontrei e encontro todos os dias. A presença que me encanta, que me faz feliz. Hoje é nosso dia e o amor que nos rege caminha feliz, acorda sorrindo, codo a codo e existe da forma mais forte e pura, eu você e nossa filha",

E complementou: Companheira das aventuras mais alucinantes, quero mais do nosso amor, do nosso afeto, do nosso cuidado, do nosso jeito. Que nossas árvores continuem crescendo e dando os frutos mais deliciosos!! Te amo amor da minha vida! Viva 3 anos, viva nossa Yolanda!", disse ele.

Andreia e Ravel estão juntos desde 2022 e anunciaram a gravidez no final de junho. A pequena veio ao mundo no final de novembro. "Em uma rua da Glória nasceu Yolanda!!! Nascemos", escreveu a atriz ao celebrar a novidade. Recentemente, a atriz compartilhou uma foto com a filha no colo. Veja!

