BBB 25: Fiuk repete look que usou na final do BBB 21

Look do passado

O look ainda cabe! Fiuk mostra que guardou o look da final do BBB 21 e usa a mesma roupa para prestigiar a final do BBB 25. Compare as fotos

O ator e cantor Fiuk caprichou na escolha do look para prestigiar a grande final do BBB 25, da Globo, nesta terça-feira, 22. Ele surpreendeu ao aparecer com o mesmo look que usou na final do BBB 21 há alguns anos.

Na época, o artista ficou em terceiro lugar ao disputar a final com Juliette e Camilla. Agora, ele voltou a colocar o look composto por jaqueta preta, calça vermelha e lenço amarelo para cantar no BBB 21.

Fiuk foi convidado para cantar na final ao lado de Naiara Azevedo. O evento ao vivo contou com a participação de vários ex-BBBs que são cantores, como Juliette, Gabi Martins, Projota, Arthur Aguiar e mais.

Fiuk no BBB 21 e no BBB 25 - Fotos: Reprodução / Globo

Fiuk no BBB 25 - Fotos: Reprodução / Globo

Fiuk reage ao ser chamado de playboy

O cantor e ator Fiuk se deparou com uma crítica após publicar um vídeo em seu Instagram oficial. No comentário em questão, o internauta chamou Fiuk de 'playboy' e insinuou que o artista nunca havia trabalhado. Sem paciência, o cantor fez questão de separar um tempo para rebater o ataque gratuito.

Em resposta, o ex-participante do BBB 21, da TV Globo, listou todos os seus trabalhos já realizados ao longo de sua carreira. Além de cantor e ator, Fiuk também é compositor e já atuou por trás das telinhas também como produtor.

"4 novelas, 5 filmes, 3 álbuns musicais + 12 singles, 1 banda de rock, apresentador de 1 programa de TV, 5 turnês (sei lá quantos shows ao longo da vida), 1 série, 1 peça de teatro, 3° lugar no BBB 21, 2° lugar no Super Chef, pioneiro do Drift no Brasil, 1 livro, Dança dos Famosos, Show dos Famosos, quadro no Fantástico, centena de entrevistas…", iniciou Fiuk, mencionando uma longa lista.

"Mais de 20 composições feitas por mim que até outros artistas lançaram, entre eles MC Hariel e Jorge Ben Jor, e nesse exato momento estou produzindo os próximos eventos do Drift Meet, um filme novo, escrevendo e produzindo músicas novas…", continuou ele.

Por fim, Fiuk ressaltou que além do esforço, possui o privilégio de poder trabalhar com o que realmente gosta. "Mas realmente eu nunca trabalhei, porque graças a Deus e ao meu esforço, eu posso fazer o que eu amo... então não considero nada disso um 'trabalho'. Nem vou perguntar se você trabalha pra não parecer ofensa. Te desejo tudo de bom e muito sucesso em qualquer área da sua vida", concluiu.