BBB 25: Guilherme é o vice-campeão e João Pedro fica em terceiro lugar

Após a vitória de Renata no BBB 25, Guilherme e João Pedro terminam em segundo e terceiro lugar

A grande final do BBB 25, da Globo, aconteceu na noite desta terça-feira, 22, e os brothers Guilherme e João Pedro ficaram em segundo e terceiro lugares após a vitória de Renata no reality show.

Guilherme conquista o lugar de vice-campeão com 43,38% dos votos. Enquanto João Pedro ficou em terceiro lugar com 4,72% dos votos.

Ao ser vice-campeão, Guilherme levou para casa o prêmio de R$ 150 mil. Além disso, ele também ganhou um apartamento no valor de R$ 260 mil ao se tornar líder na temporada e um carro de luxo na prova de resistência dos finalistas.

Como terceiro lugar, João Pedro recebeu o prêmio de R$ 50 mil. Além disso, ele também conquistou prêmios ao longo do reality show. Ele voltou para casa com dois apartamentos, sendo cada um no valor de R$ 260 mil, e R$ 10 mil na dinâmica do Pegar ou Guardar.

João Gabriel elogia a trajetória de João Pedro

Em entrevista ao Gshow, João Gabriel falou sobre a trajetória do irmão gêmeo, João Pedro. "Eu saí e ele ficou forte e firme, não desistiu, levantou a cabeça, jogou, foi Líder três vezes depois que saí, deu o seu melhor e estou muito orgulhoso dele. Só de ele ter chegado até a Final já é uma emoção muito grande. Amo muito ele", contou.

E completou: "Ele foi coerente com as coisas que pensava. É um jogo de opinião, cada tem a sua, mas ele foi com o coração, falou o que tinha que falar, fez o que tinha que fazer, e estou muito orgulhoso da trajetória dele lá dentro. Ele não mudou nada".

Então, ele destacou a ideia deles no BBB. "Nosso maior desejo era entrar no programa, mostrar nossa essência, nosso lado do interior, de meninos simples e humildes da roça. E também nosso lado competitivo, que somos bons de prova, e acho que deu para mostrar ao público um pouco de nós", afirmou ele.

Por fim, João Gabriel falou sobre o desejo de reencontrar João Pedro. "A primeira coisa que eu quero fazer quando reencontrar o João Pedro para comemorar essa Final é ir lá para nossa família, na nossa cidade, abraçar o povo que torceu por nós e comemorar com eles. Estou ansioso por esse momento", afirmou.