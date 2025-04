Médica alerta sobre diagnóstico de Maria Lina: 'O tratamento precoce é essencial'

A influenciadora Maria Lina revelou diagnóstico preocupante e procedimento para tratar o problema

A influenciadora Maria Lina (26) , ex-noiva do humorista Whindersson Nunes, recentemente usou as redes sociais para compartilhar uma experiência que chamou a atenção de milhares de seguidores: “Hoje eu vim fazer injeções no couro cabeludo”, contou, ao relatar seu tratamento contra a alopécia androgenética — uma forma de calvície hereditária que afeta tanto homens quanto mulheres.

Na publicação, a famosa revelou o diagnóstico da condição, que ela mesma descreveu com bom humor: “sou calva”. Embora o tom seja leve, a alopécia androgenética feminina é uma condição médica que pode impactar profundamente a autoestima e merece atenção especializada.

Segundo a médica tricologista Dra. Marcia Dertkigil, as microinjeções no couro cabeludo, conhecidas como mesoterapia ou intradermoterapia capilar, são uma estratégia eficaz no combate à queda de cabelo causada por essa condição. “O procedimento permite que substâncias ativas sejam aplicadas diretamente no couro cabeludo, estimulando os folículos, melhorando a nutrição local e favorecendo o crescimento dos fios”, explica em entrevista à CARAS Brasil.

A alopécia androgenética é causada por fatores genéticos e hormonais, e nas mulheres costuma se manifestar com rarefação progressiva no topo da cabeça, sem necessariamente causar entradas ou queda frontal — como acontece com mais frequência nos homens.

“O tratamento precoce é essencial. Quando os fios ainda não foram totalmente miniaturizados, é possível preservar o volume capilar e até recuperar parte da densidade perdida”, afirma a médica.

Além das injeções, o tratamento pode incluir o uso de medicamentos tópicos e orais, suplementação nutricional, terapia com luz de baixa intensidade e cuidados específicos de rotina capilar. Cada protocolo é individualizado conforme o estágio da doença e o perfil da paciente.

