Juliette aposta em look prateado para retornar à casa do BBB

Campeã do BBB 21, Juliette Freire voltou para a casa do BBB 25 nesta terça-feira, 22, e escolheu novo look prateado

A cantora e ex-BBB Juliette Freire retornou à casa do BBB na noite desta terça-feira, 22. Dese que se tornou a campeã no BBB 21, ela não tinha voltado até os estúdios do reality show até esta noite. Então, ela decidiu fazer uma referência para sua vitória.

Quando venceu o BBB 21, Juliette usava um macacão prateado elegante. Agora, ela voltou a investir no look prateado. Desta vez, a morena usou um vestido justíssimo ao corpo, que foi feito com pedrarias prateadas e ainda contou com um lenço no pescoço.

Nas redes sociais, ela mostrou imagens de frente e verso do look poderoso.

Juliette comentou sobre o sentimento de voltar à casa do BBB

Mais cedo, Juliette Freire usou as redes sociais para refletir sobre a chance de voltar para a casa do Big Brother Brasil alguns anos depois de ter sua vida transformada por causa do programa.

"Gente, é hoje que eu vou voltar, depois de quatro anos. Eu sempre passava [pela casa] lá no Projac e ficava: 'Meu Deus, eu quero entrar'. E eu sempre me emocionava, todas as vezes que eu passava. É uma loucura mesmo. Muitas pessoas já entraram lá [de novo], mas eu nunca entrei. Quando eu saí, que voltou naquele dia do [episódio] 101, eu chorava, tremia, rezava para entrar de novo. O povo da produção que guia você até a porta estava rezando junto comigo, pegando na minha mão, [falando] 'calma, calma'. E eu lá: 'Pai nosso, que estás no céu...'. É muito forte".

A ex-BBB falou ainda sobre o quanto o programa marcou sua trajetória e como está lidando com a emoção de voltar ao local onde tudo começou. "É tão forte o sentimento que a gente guarda da experiência... É tão simbólico. O lugar que mudou a minha vida, em que eu me mostrei o mais vulnerável possível e que eu mais me enxerguei e me reconheci. E que transformou tudo. Isso é muito forte, muito simbólico. Eu não sei qual vai ser a minha reação quando eu entrar lá. Quando eu recebi o convite, eu fiquei tão emocionada. Eu chorei, chorei, chorei. Chorei muito. E esses dias últimos dias uma ansiedade... Tanto que acho que a minha imunidade abaixou de tanta ansiedade", completou Juliette.

