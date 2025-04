BBB 25: Renata é a grande campeã e nova milionária do Brasil

Depois de enfrentar a final contra Guilherme e João Pedro, Renata é a vencedora do BBB 25, da Globo

A sister Renata é a vencedora do BBB 25, da Globo. Ela conquistou o primeiro lugar na grande final do reality show após disputar a votação contra Guilherme e João Pedro.

Ela teve 51,90% dos votos do público para se tornar a grande campeã da temporada. Com isso, ela levou para casa o prêmio de R$ 2.720.000. Além disso, Renata também ganhou um apartamento de R$ 260 mil ao ser líder ao longo da temporada.

Vale lembrar que Renata entrou no reality show como dupla da bailarina Eva. As duas são amigas desde a infância, mas Eva foi eliminada algumas semanas antes da grande final.

O segundo lugar do BBB 25 ficou com Guilherme (43,38%) e o terceiro lugar é de João Pedro (4,72%).

O que Renata vai fazer com o prêmio milionário?

Em entrevista dentro do BBB 25, Renata contou que já sabe o que vai fazer com o dinheiro do primeiro lugar do reality show. “Com certeza eu vou ajudar quem está próximo de mim, minha família. Principalmente dar uma casa para a minha mãe, é a primeira coisa. Segunda coisa é melhorar minha pontuação do Serasa. E, com certeza, ajudar a Eva, né? A gente está junta no ruim, quanto mais no bom”, afirmou.

Eva celebra a trajetória de Renata

Eva Pacheco usou as redes sociais nesta terça-feira, 22, para escrever uma mensagem de carinho para Renata Saldanha, sua dupla no BBB 25. "Minha parceira de vida e bbb, que jornada linda a gente viveu juntas aí dentro. Hoje meu coração tá a mil, e toda hora me passa um filme na cabeça de tudo que a gente compartilhou, desde a hora que a gente pisou no gramado, até o abraço apertado da minha saída", começou o texto.

"Cada risada, cada olhar de cumplicidade, cada dança doida, cada prova, cada desafio... tantas conversas e tanta coisa que só a GENTE entende. Tudo isso foi real, foi nosso. Ver você chegar até aqui me enche de orgulho. Você jogou com o coração, foi verdadeira do início ao fim, e independente do resultado, você já venceu", afirmou a ex-sister.

Eva falou da saudade que está sentindo de Renata e ressaltou que ela é a sua campeã. "Tô aqui doida de saudade, te vendo brilhar e muito orgulhosa da nossa história e trajetória. Já já te dou um abraço esmagador. Te amo demais, minha campeã! Com carinho, Evinha!", finalizou.