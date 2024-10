Amanda Kimberlly celebra 3 meses de Helena, sua filha com Neymar Jr

Comemorando 3 meses de vida de Helena, sua filha com Neymar Jr, a modelo Amanda Kimberlly mostrou uma nova foto encantadora da bebê

A modelo Amanda Kimberlly encantou os seguidores ao compartilhar uma nova foto fofíssima da filha, Helena. A pequena, fruto de uma relação com o jogador de futebol Neymar Jr, está completando três meses de vida nesta quinta-feira, 3.

Por meio de seus stories no Instagram, Amanda publicou um registro mostrando detalhes do rostinho da bebê. Na imagem, esbanjando fofura, Helena aparece deitada com um brinquedo pequeno em formato de elefante no colo.

Discreta, a modelo legendou a publicação com "three", que significa três em inglês, complementando com emojis de coração branco. Desde que Helena chegou ao mundo, em 3 de julho deste ano, Amanda Kimberlly tem compartilhado em sua rede social cliques da pequena.

Recentemente, ela resgatou algumas fotos de quando ainda estava grávida e destacou a saudade que sente do barrigão. A montagem, que conta com seis registros, mostra os períodos da gestação.

Além de Helena, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de sua antiga relação com Carol Dantas, e de Mavie, que completará 1 aninho de vida no próximo domingo, 6, fruto da atual união com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberlly - Reprodução/Instagram

Amanda Kimberlly desabafa após críticas por não amamentar a filha

Recentemente, Amanda Kimberlly fez um desabafo após se deparar com uma onda de críticas em relação a amamentação de sua filha, Helena. O assunto veio à tona após a atriz Maisa Silva, grande amiga da modelo, publicar uma foto onde a bebê aparece se alimentando através de uma mamadeira.

Em meio aos ataques, Amanda confessou que só conseguiu amamentar a bebê com leite materno por um período de 1 mês. De acordo com ela, sua saúde mental, na época, foi o principal motivo para a interrupção do processo. Leia o desabafo completo!