Zé Felipe posa com Maria Flor e semelhança impressiona: 'A cara do pai'

O cantor Zé Felipe encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado de Maria Flor, sua filha com Virginia Fonseca

Zé Felipe explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 16, ao compartilhar um clique inédito ao lado de Maria Flor, de dois aninhos.

No clique publicado no feed do Instagram, o cantor e a herdeira, fruto de seu casamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca, aparecem dando um belo sorriso, enquanto aproveitam o dia na mansão da família em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Ao postar a foto com Flor, Zé Felipe aproveitou avisar os fãs sobre o lançamento da música 'Foguenta', parceria com Lucas LM. "Eu e flo flor passando pra lembrar que hoje às 21h, sai um Reggaeton muito f***!", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas apontaram a semelhança entre pai e filha. "A carinha do papai", disse uma seguidora. "A carinha de um e o focinho do outro, haha! Iguais", comentou outra. "Ela é a cara do pai dela", afirmou uma fã. "Se parecem muito", falou mais uma.

Além de Maria Flor, Zé Felipe e Virginia também são pais de Maria Flor, de três anos, e José Leonardo. O caçula da família completou oito meses no último dia e a família comemorou a data especial com um festão.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipe)

Virginia se derrete ao falar sobre Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca definitivamente é uma potência nas redes sociais. Casada desde 2021 com o cantor Zé Felipe, ela assegura que o apoio do marido e da família são parte do motivo para ter alcançado o sucesso em sua carreira.

Escolhida como a terceira colocada no ranking dos 10 criadores de conteúdo mais queridos pelos leitores da CARAS Brasil, Virginia conta, em depoimento exclusivo à Revista, que o cantor é o grande amor de sua vida.

"Deus realmente colocou o homem da minha vida no meu caminho porque o Zé é o tipo de pessoa que me dá força para sonhar, para realizar e que tem esse lado família muito forte, assim como eu. É difícil de explicar, mas ele é especial. Eu o amo, amo nossa família e tudo o que construímos juntos", disse ela. Saiba mais!

Leia também:Médica de Virginia Fonseca explica motivo de injeções para controlar doença