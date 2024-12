Em entrevista recente, o cantor Zé Felipe declarou sua admiração por Virginia Fonseca e como ela apoia sua carreira na música

Casado com Virginia Fonseca, Zé Felipe não economiza nos elogios à influenciadora. Em entrevista recente à Quem, o filho de Leonardo exaltou o incentivo da apresentadora, que sempre o impulsiona a ser ativo nas redes sociais.

“O cantor é meio preguiçoso para isso. A gente faz música, claro que posta, mas não é aquela coisa. Então, a Virginia abriu minha cabeça de postar, mostrar mais. Eu não tinha essa visão. Fiquei feliz! Uso muito isso, ela me puxa”, declarou Zé Felipe.

“Tem dia que eu acordo e não quero fazer nada, não quero postar. Quero só ir para o estúdio fazer música e ela manda mensagem: ‘Ó… Você não postou nada!’. Aí eu vou lá e posto. A Virginia é a agitação e eu sou calmaria, então isso combina”, completou.

Ainda durante o bate-papo, o cantor elogiou o grande esforço constante de Virginia, que recentemente celebrou a marca de 50 milhões de seguidores. “A Virginia é prova viva de que não existe sucesso sem trabalho. Não tem preguiça de trabalhar! Acorda cedo e não se dá ao luxo de ficar um dia fora das redes sociais. Ela sabe do carinho que as pessoas têm por ela. Ela é muito dedicada e esses 50 milhões são fruto de toda essa dedicação e amor ao público. Ela é uma menina que, com tão pouca idade, tem uma responsabilidade muito grande. Ela é uma ótima mãe, esposa… Eu também sou um ótimo marido (risos)”, disse Zé Felipe, em tom bem humorado.

Vale lembrar que o casal está junto desde 2020 e são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Por que Zé Felipe não tem carros de luxo?

O cantor Zé Felipe surpreendeu ao contar o motivo para não comprar carros de luxo. Dono de uma fortuna milionária, ele não faz como outros famosos e não investe o seu dinheiro em veículos de marcas sofisticadas.

Ao ser questionado por um fã sobre o motivo para não ter um carro da Ferrari, Lamborghini ou outra marca de luxo, ele revelou a verdade. “Nem carteira eu tenho. Acho que carro é assim: ou você ama, ou você não liga. Eu nunca liguei não”, disse ele.

Vale lembrar que Zé Felipe tem uma fortuna estimada de R$ 110 milhões, informou a revista Forbes. Ele é casado em comunhão parcial de bens com a influencer Virginia Fonseca e é pai de três crianças: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 3 meses.

