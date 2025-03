Zé Felipe comenta sobre projetos futuros e rebate críticas: 'Ainda bem'

Zé Felipe respondeu algumas perguntas dos seguidores e comentou um pouco sobre seus projetos futuros, além de rebater as críticas

Em suas redes sociais, Zé Felipe sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 28 milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 26, o cantor aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos internautas.

O artista expressou muita gratidão pelo seu atual momento, mas também revelou que já tem muitos projetos para o futuro.

"Me sinto grato, me sinto realizado por tudo que Deus me deu, pela minha família, pelo meu trabalho. Em tão pouco tempo a gente conseguiu coisas que eu nem imaginava, mas eu tenho certeza que é só o começo. Tenho vários projetos para fazer, várias ideias, várias músicas. O sentimento é de gratidão a Deus e a cada um de vocês pelo carinho de sempre, pelo apoio e pela família que papai do céu me proporcionou ter tão novo. O que move a gente é sonho, objetivo, a gente não pode perder isso nunca", disse ele.

Em seguida, um internauta afirmou que o artista é muito infantil e que deveria ser mais adulto, já que é pai de família. "Entendi. Uso muito boné, roupa larga, brinco, corrente, falo besteira demais. F*** mesmo. Ainda bem que eu não sou casado com você", rebateu Zé.

Casado com Virginia Fonseca, ele é pai de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses.

Viagem sem os filhos

O cantor Zé Felipe aproveitou um tempo livre nesta quarta-feira, 26, e abriu em suas redes sociais uma caixinha de perguntas. Dentre os questionamentos, um internauta quis saber sobre a viagem que ele fez com a esposa, a influenciadora Virginia Fonseca, sem os três filhos, Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses. Na companhia de amigos, o casal passou alguns dias em Punta Del Este, no Uruguai.

"Como foi passar esses dias fora sem as crianças?", quis saber o internauta. "Foi maravilhoso. Graças a Deus, a gente tem uma rede de apoio maravilhosa: minha mãe, Margareth, meu pai... Então, as crianças estavam muito bem cuidadas. Nós fomos, aproveitamos, bebemos, rimos, estávamos em ótima companhia de amigos que a gente ama. O pau quebrou daquele jeito, grandemente. Foi incrível", respondeu Zé Felipe.

Na terça-feira, 25, Virginia também falou sobre a experiência."Vivendo.com! Primeira viagem que fazemos com amigos, sem as crianças e está sendo incrível para nós! Muito feliz com tudo, sou grata por ter vocês na minha vida, obrigada por essa viagem sensacional. Toda honra e glória a Deus, 2025 é nosso", escreveu ao exibir os registros dos dias de folga.

