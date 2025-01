Yudi Tamashiro e Mila Braga fazem ensaio para celebrar 5 meses de gestação

A esposa do apresentador Yudi Tamashiro, a cantora Mila Braga, revela uma série de fotos do ensaio em suas redes sociais e publica uma carta aberta

O apresentador Yudi Tamashiro, de 32 anos, e a esposa, a cantora Mila Braga, de 36, decidiram celebrar a chegada do quinto mês de gestação por meio de um ensaio fotográfico. Nas imagens, publicadas no perfil do Instagram de ambos, o casal é registrado à beira do mar em uma praia, e também, em um campo, em meio às árvores. A famosa, que exibe a barriga saliente da primeira gravidez, ainda relatou como a sua vida mudou desde que descobriu que serão pais.

Leia a carta aberta na íntegra

"Carta aberta: Tudo mudou. Cinco meses e duas semanas de você, meu filho, e já não sou mais a mesma mulher. Tudo que eu gostava, pensava, via, falava e me importava já não faz mais sentido.Meus sonhos, meus planos… Tudo mudou", escreveu Mila na legenda da publicação.

E prosseguiu: "Como você me ensina, filho, mesmo sendo tão pequeno… Pensar em você me acalma e me dá forças para encarar qualquer desafio que eu e seu pai precisarmos enfrentar. Você me aproxima ainda mais de Deus. E eu, que achava já estar tão próxima, só hoje consigo compreender o amor d’Ele por nós, filhos. Foi amando você que entendi… Escrevo tudo isso enquanto sinto você crescendo dentro de mim. As lágrimas escorrem pelo meu rosto (sim, sua mãe ficou mais sensível). Cada dia me sinto mais apaixonada por você e pelo seu pai", disse.

Mila ainda elogiou Yudi Tamashiro, com quem se casou em 2022. "Ah, seu pai… Que orgulho do homem que ele tem se tornado, filho. Ele tem trabalhado incansavelmente para dar o melhor para mim e para você. Oro a Deus para que você tenha a força e a coragem do seu pai, e o coração da sua mãe. Quando sinto você mexer – e você mexe muito! – fico imaginando como será agitado. É precioso demais sentir sua vida dentro de mim", pontuou.

"Ah, meu filho, como eu te amo. Você é meu maior presente, meu maior sonho, minha maior riqueza. Não vejo a hora de ter você nos meus braços, de te amamentar – mesmo sabendo o quanto é difícil no começo. Sei que ficarei sem dormir, que estarei cansada, mas ainda assim me alegrarei e chorarei de amor por você. Te amo, meu filho, Davi Yudi. Obrigada, Senhor! Como é bom viver em Tua presença e no centro da Tua vontade. Tudo o que o Senhor faz é perfeito", concluiu.

Confira, abaixo, o texto e a série de registros do ensaio do casal:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mila Braga (@eumila)

Leia também: Priscilla revela que Yudi tirou seu BV durante bastidores do programa deles