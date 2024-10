Wesley Safadão recebe alta após passar por cirurgia na coluna

Após passar por uma cirurgia, Wesley Safadão tranquilizou os fãs e contou que já recebeu alta do hospital, podendo seguir a recuperação em casa

Em suas redes sociais, Wesley Safadão sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 40 milhões de seguidores. Recentemente, o cantor revelou que passou por uma cirurgia na coluna.

Porém, nesta quinta-feira, 3, o artista tranquilizou os fãs e contou que já recebeu alta do hospital. Em seu Instagram Stories, o famoso publicou uma foto em que aparece sorridente.

"Passando para dizer que já estou em casa, que a recuperação está boa e a primeira parte já foi. Agora é seguir o tratamento em casa", celebrou ele.

Entenda o caso

Na terça-feira, 1, Wesley Safadão usou as redes sociais para contar ao seguidores que passou por mais uma cirurgia na coluna. O cantor foi internado na noite de segunda-feira, 30, para realizar uma operação de hérnia de disco nas vértebras L4 e L5.

"Oi, gente, vim dar um oi aqui para vocês. Ontem fiz mais uma cirurgia de coluna, hérnia de disco. Da outra vez tinha sido na vértebra L3, L4, agora foi na L4, L5.", iniciou nos Stories do Instagram.

Na sequência, o cantor tranquilizou os fãs sobre a operação. "[Foi] uma cirurgia tranquila, graças a Deus, já levantei aqui, já fiz uma caminhada, acabei de tomar meu banho, já almocei, minha esposa está aqui do lado, tomando os remédios...", pontuou.

"Passando mais para agradecer às mensagens de carinho aí, obrigado todo mundo, obrigado pela preocupação, pelas orações. Já já nós estamos pulando, gente, com fé em Deus. Já já nós estamos de volta, em breve, tá? Passando só para dar um beijo especial para todo mundo, que Deus abençoe", finalizou Wesley Safadão.

O portal LeoDias entrou em contato com o irmão do cantor, Wátila de Oliveira, que detalhou sua cirurgia. Segundo ele, Safadão aproveitou o período eleitoral - quando há baixa no número de shows - para realizá-la, mas ressaltou que não foi uma operação urgente e sim, planejada, já que o famoso vinha sentindo desconfortos na coluna há algum tempo.