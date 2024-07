Web reage após Xamã e Sophie Charlotte assumirem relação: 'Deus tem seus preferidos'

Xamã se tornou assunto nesta sexta, 26, ao compartilhar vídeo de Sophie Charlotte na praia; pouco tempo depois, atriz surgiu com o ex-marido

Xamã (34) assumiu publicamente o romance com Sophie Charlotte (35) nesta sexta-feira, 26. No ar em Renascer, o cantor compartilhou um vídeo da companheira de elenco na praia e logo se tornou assunto na web. Pouco tempo depois, a atriz foi flagrada com o ex-marido, Daniel de Oliveira (47), e o filho, Otto (8).

No X (antigo Twitter), fãs dos artistas e internautas comentaram sobre a relação recém-assumida. "Deus com certeza tem seus preferidos e o Xamã é um deles", escreveu uma. "Xamã divulgando Álibi da Pabllo [Vittar] enquanto filma a Sophie Charlotte , meu casal global é real", disse outro. "Xamã você é sortudo e sabe disso", apontou uma terceira.

Apesar disso, outros internautas não comemoraram a relação —que já vinha sendo especulada há semanas. "O triste de conhecer o Xamã é que a gente sabe que quando a novela acabar, eles vão acabar também", lamentou um. "Chocada com o Xamã assumindo. Tomara que tome jeito, de verdade, por essa mulher vale a pena demais", escreveu outra.

CONFIRA REAÇÃO DA WEB COM NAMORO DE SOPHIE CHARLOTTE E XAMÃ:

deus com certeza tem seus preferidos e o xamã é um deles pic.twitter.com/kAGuRJ0RR6 — yasmin (@yangoddess) July 26, 2024

Xamã divulgando Álibi da Pabllo enquanto filma a Sophie, meu casal global é real #Renascerpic.twitter.com/nwukQm9Be3 — joao (@twittajoao) July 26, 2024

xamã você é sortudo e sabe disso#Renascerpic.twitter.com/mifCESisiA — isa (@ningirlv) July 26, 2024

O XAMA ASSUMINDO A SOPHIE NOS STORYS pic.twitter.com/c4nA4XUkvD — anna brunet (@noartbgx) July 26, 2024

triste de conhecer o xamã pra a gente sabe que quando a novela acabar, eles vão acabar tbm 😭 pic.twitter.com/s2d42men0w — rai filha de bentinha (@rslfiless) July 26, 2024

chocada com o xamã assumindo tomara que tome jeito de verdade por essa mulher vale a pena demais https://t.co/yIDTO2gU25 — ‏ؘ (@violetshills) July 26, 2024

Pouco tempo após o artista compartilhar o vídeo da atriz, ela foi flagrada por paparrazzi ao lado do ex-marido. Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira anunciaram o fim da relação em abril deste ano, dias antes do aniversário da artista.

Semanas depois, começaram boatos de que a artista e Xamã estariam se envolvendo romanticamente nos bastidores de Renascer. Na trama, eles vivem o casal Eliana e Damião. Em meados de junho, eles foram flagrados aos beijos em um evento no Rio de Janeiro.

Após o flagra, a artista, premiada como melhor atriz, chegou acompanhada do cantor no Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), realizado em São Paulo. Na ocasião, além de conversarem bastante na plateia, Xamã comemorou o momento em que Sophie subiu ao palco para receber o troféu.