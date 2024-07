Renan Monteiro, de Renascer, reforça luta contra a transfobia: 'Missão'

Em entrevista à Revista CARAS, o ator Renan Monteiro fala da trama que envolve seu personagem, José Augusto, e Buba, vivida por Gabriela Medeiros

Renan Monteiro (38) dá vida a José Augusto no remake de Renascer, da TV Globo. Carregando alguns traços do machismo, o primogênito de José Inocêncio (Marcos Palmeira) se rende à paixão por Buba (Gabriela Medeiros), uma mulher trans. Em entrevista à Revista CARAS, o carioca conta que sempre acreditou que a arte tem o poder de transformação e agora tem a oportunidade de fazer o público refletir sobre o tema da transfobia com a história do casal. O artista ainda celebra o fato de que, mesmo o Brasil sendo um país preconceituoso, o público vem abraçando o amor dos personagens e reforça a luta contra os julgamentos: "Missão".

Após a morte do irmão José Venâncio (Rodrigo Simas), José Augusto se aproximou da cunhada Buba e os dois se apaixonaram. A trama aborda a transfobia e Renan ressalta a importância de falar do tema em horário nobre. "É uma missão. A arte tem esse poder de transformar, de colocar um foco de luz em um assunto tão necessário como esse, ainda mais no Brasil, que é o País que mais mata pessoas LGBTQIAPN+. Colocar isso na sala da família brasileira é muito importante. É doido porque tem gente que acha que a novela é de época, mas na verdade se passa em 2024.", diz.

"Então, é muito triste ver que ainda existe preconceito e é importante frisar, assim como na novela, que transfobia é crime. Ser porta-voz disso, de um personagem tão sensível, é um privilégio. Talvez ele seja a pessoa do futuro, talvez daqui a dez, 15 anos a gente não tenha mais que ficar falando sobre isso", continua o ator. "Acho que o amor é plural. O melhor sentimento da vida é amar e cada um ama à sua maneira e a gente tem que respeitar", completa.

Como seu personagem, Renan também está amando. "Eu amo, lógico! Estou namorando há seis anos a Sarah, minha companheira, minha parceira. A Sarah é reservada, não é artista, mas ela entende meu trabalho e torce muito por mim", fala o ator, acrescentando que não descarta ser pai, mas pensa nas

responsabilidades. “A gente não planeja, mas se acontecer acho que vai ser tão legal!”, conta.