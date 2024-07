Sophie Charlotte e Daniel Oliveira são vistos juntos em praia com o filho

Divorciados após anunciarem fim do casamento em abril, Sophie Charlotte e Daniel Oliveira são fotografados saindo da praia com o filho

Os atores Sophie Charlotte e Daniel Oliveira mostraram que continuam com uma boa relação mesmo após o fim do casamento anunciado em abril deste ano. Nesta sexta-feira, 26, o ex-casal foi fotografado junto com o filho e um amigo do pequeno.

Por coincidência, o flagra deles aconteceu momentos depois que Xamã, apontando como affair de Sophie Charlotte, compartilhou um vídeo admirando a parceira de trabalho na praia. Na ocasião postada pelo ator, com quem trocou beijos recentemente, ela surgiu com um biquíni de cor clara.

Já ao lado de Daniel Oliveira e seu filho, Otto, de oito anos, a atriz da novela das nove apareceu com um look em tons de verde, óculos escuros e um biquíni de estampa de oncinha.

É bom lembrar que o ex-marido dela teve dois filhos com Vanessa Giácomo, Raul e e Moisés. De 2004 a 2012, Daniel Oliveira ficou com a mãe da dupla até que em 2014 assumiu o relacionamento com Sophie Charlotte, com quem ficou por oito anos até anunciar o fim da relação em abril de 2024.

Ainda nos últimos dias, a famosa foi flagrada sozinha em uma praia carioca. Simpática, ela riu ao perceber que estavando sendo fotografada pelo paparazzo.

Leia também:Xamã grava Sophie Charlotte em dia na praia com a atriz

Veja as fotos de Sophie Charlotte e Daniel Oliveira na praia com os filhos:

Fotos: Dilson Silva/AgNews

Separação de Sophie Charlotte e Daniel Oliveira

Os rumores sobre o fim do casamento surgiram após uma mensagem de Daniel no aniversário de Sophie, quando ele falou do relacionamento deles no passado. "Comemore seu dia com toda felicidade e muito amor. Continue sempre essa pessoa maravilhosa, com esse brilho bonito no olho e o coração gigante. Viver ao seu lado durante uma década foi uma grande viagem ao universo de uma mulher impressionante. Além de tudo, você sempre foi uma mãe extraordinária pro nosso Otto. Aprendi a ser um pai melhor, vendo a mãe que você é. Te admiro muito e lhe exaltarei sempre. Que seus caminhos sigam abertos pra vida e pro mundo… você merece seus sonhos", disse ele.

Sophie e Daniel começaram a namorar após trabalharem juntos na novela O Rebu, de 2014. Eles se casaram em 2016, quando ela já estava grávida do primeiro filho deles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophie Charlotte (@sophiecharlotte1)

Sophie Charlotte e Xamã trocam beijos em evento

O romance entre Sophie Charlotte e Xamã é real! Em meio a rumores de um possível affair, os atores de 'Renascer', da Globo, foram vistos aos beijos na madrugada de sábado, 6, durante um evento no Rio de Janeiro.

Recentemente, a artista, premiada como melhor atriz, chegou acompanhada do cantor no Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), realizado em São Paulo. Na ocasião, além de conversarem bastante na plateia, Xamã comemorou o momento em que Sophie subiu ao palco para receber o troféu.

Vale lembrar que Sophie Charlotte e Xamã são par romântico no remake de 'Renascer'. Os famosos teriam engatado um affair fora das telinhas após o fim do casamento da atriz com o ator Daniel de Oliveira, em abril deste ano. Solteira desde o divórcio, ela nunca assumiu publicamente nenhuma relação; confira os registros do casal!