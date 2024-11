Causa da morte do fundador da igreja Bola de Neve é revelada

Hospital revela detalhe sobre como aconteceu a morte do apóstolo Rina aos 52 anos de idade - ele foi o fundador da Igreja Bola de Neve

A morte repentina de Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, abalou os fiéis da Igreja Bola de Neve, já que ele foi o fundador deste culto evangélico. Ele faleceu aos 52 anos de idade no último domingo, 17, no interior de São Paulo. Agora, a causa da morte dele foi revelada.

De acordo com o site G1, Rina faleceu em decorrência de um acidente de moto na Rodovia Dom Pedro, em Campinas. Ele teve uma fratura na clavícula e foi levado ao Hospital das Clínicas Unicamp. Porém, o quadro dele se agravou no caminho.

O hospital comunicado que ele chegou ao local com parada cardíaca. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso e ele veio à óbito . Ele morreu antes que os médicos pudessem solicitar exames complementares sobre o acidente e a fratura.

A confirmação da morte do apóstolo Rina

O falecimento do apóstolo Rina foi confirmado por um comunicado oficial da Igreja Bola de Neve, compartilhado nas redes sociais. “Com profunda dor, informamos o falecimento do apóstolo Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, fundador da igreja Bola de Neve, ocorrido neste dia 17 de novembro de 2024, em um fatídico acidente de moto no interior de São Paulo. Neste momento de grande tristeza, nos colocamos em oração por sua família, amigos e toda a igreja que foi tão abençoada por seu ministério, deixando um legado que jamais será esquecido”, informaram.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, Rina se acidentou em um passeio de moto e sofreu múltiplas fraturas. Ele estava com os colegas do motoclubes da igreja que frequentava.

Rinaldo Pereira era formado em propaganda e marketing e era filho de evangélicos. Ele fundou a igreja Bola de Neve há vários anos e já espalhou sua crença para 34 países. A igreja ficou conhecida por ter uma prancha de surfe no púlpito.