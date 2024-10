Viúvo de Antonio Cicero sobre a escolha do poeta por eutanásia: 'Morreu em paz'

O figurinista Marcelo Pies deu detalhes sobre a decisão do marido, Antonio Cicero, que morreu nesta quarta-feira, 23, de optar pela eutanásia

O figurinista Marcelo Pies, marido do poeta Antonio Cicero, que morreu nesta quarta-feira, 23, falou sobre a decisão do artista de optar pela eutanásia. Os dois estavam juntos desde 1984. Segundo Pies, foi "uma decisão puramente racional".

"Ninguém foi consultado. Antonio não queria. Ele só avisou ontem [terça-feira, 22] a irmã, Marina [Lima], que ficou arrasada, mas entendeu e aceitou sua posição", revelou ele em entrevista ao jornal O Globo.

Segundo a publicação, Antonio Cicero se tornou sócio da fundação Dignitas, uma das poucas instituições no mundo a receber estrangeiros em Zurique, na Suíça, para realizar o suicídio assistido conforme as leis do país europeu, pouco tempo após receber o diagnóstico de Alzheimer, em junho de 2023.

Pies explicou que o processo foi burocrático e foi necessário vários exames e atestados para que o método fosse aceito. "Ele sempre, sempre defendeu a liberdade de se cometer eutanásia e suicídio assistido. Nisso, ele foi de uma coerência admirável. Por isso, não reagi com tanta surpresa [à decisão]", disse o figurinista, que vai retornar ao Brasil com as cinzas do marido nesta quita-feira, 24.

"Com toda a certeza, foi uma morte digna. Ele morreu em paz, segurando a minha mão, muito tranquilo e sem nenhuma ansiedade. Depois do medicamento, ele dormiu e, em meia hora ou um pouco mais, morreu", detalhou. "Admiro imensamente a coragem e a determinação. Ele sempre apoiou todas as formas de liberdade, e essa foi mais uma."

Marcelo ainda falou sobre as críticas em relação à eutanásia. "Quanto ao preconceito em relação à eutanásia e/ou suicídio assistido, vejo isso ser cada vez mais aceito por diferentes tipos de pessoas. Ele vem diminuindo, me parece. Mas tem que ficar claro que esses recursos só são possíveis nos casos de doenças graves, com sofrimento atestado e sem cura. Tudo só foi feito depois de as autoridades suíças aceitarem o caso mediante os comprovantes. Se mesmo assim as pessoas tiverem preconceito, aí só pode ser por dogmas religiosos. Sobre isso, Cícero fala na declaração que deixou", completou.

Antes de morrer, Antonio Cicero e Marcelo Pies passaram alguns dias em Paris, na França. Durante a viagem, os dois visitaram museus e restaurantes, sem qualquer lamento.

A carta de despedida de Antonio Cicero

O poeta Antonio Cicero deixou uma carta com Marcelo Pies para que fosse divulgada após sua morte. Leia abaixo:

"Queridos amigos, encontro-me na Suíça, prestes a praticar eutanásia. O que ocorre é que minha vida se tornou insuportável. Estou sofrendo de Alzheimer. Assim, não me lembro sequer de algumas coisas que ocorreram não apenas no passado remoto, mas mesmo de coisas que ocorreram ontem.

Exceto os amigos mais íntimos, como vocês, não mais reconheço muitas pessoas que encontro na rua e com as quais já convivi. Não consigo mais escrever bons poemas nem bons ensaios de filosofia. Não consigo me concentrar nem mesmo para ler, que era a coisa de que eu mais gostava no mundo.

Apesar de tudo isso, ainda estou lúcido bastante para reconhecer minha terrível situação. A convivência com vocês, meus amigos, era uma das coisas — senão a coisa — mais importante da minha vida. Hoje, do jeito em que me encontro, fico até com vergonha de reencontrá-los. Pois bem, como sou ateu desde a adolescência, tenho consciência de que quem decide se minha vida vale a pena ou não sou eu mesmo. Espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade. Eu os amo muito e lhes envio muitos beijos e abraços!".

