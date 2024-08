Virginia se diverte com reação das filhas ao som de Justin Bieber e Rouge

Virginia Fonseca divertiu os internautas ao mostrar a reação das filhas ao ouvirem músicas clássicas dos anos 2000 e 2010: "Isso você só vê aqui"

Nesta quinta-feira, 29, Virginia Fonseca usou as redes sociais para compartilhar um momento divertido que viveu ao lado das filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um. A empresária apresentou algumas de suas músicas favoritas para as pequenas e se divertiu com a reação que elas tiveram.

Ao mostrar a música Baby, de Justin Bieber, a apresentadora do 'Sabadou com Virginia' não conseguiu segurar o riso ao ver a caçula dançando. "Batendo o bumbum ao som de Justin Bieber (risos). Isso você só vê aqui", escreveu ela nos Stories do Instagram.

Na sequência, Virginia mostrou a tentativa de apresentar Under the Mistletoe, também do cantor canadense, mas a herdeira, fruto do casamento com Zé Felipe, surpreendeu ao pedir outra música famosa.

"Não, quero Asereje", disse Maria Flor, fazendo referência à Ragatanga, do Rouge. As pequenas ainda se divertiram escutando o clássico OIha a Onda, de Tchakabum, e a canção de natal Bate o Sino Pequenino.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @album_virlipe

Virginia Fonseca desabafa sobre 'crise dos 2 anos' de Maria Flor

Virginia Fonseca compartilhou com seguidores um momento de difícil da filha mais nova com Zé Felipe, Maria Flor, nesta quarta-feira, 28. A menina, que está prestes a completar dois anos, entrou na fase das birras, conhecido como "crise dos dois anos" ou "terrible two" ("dois anos terríveis", em protuguês). Nos stories, a empresária e influencer expos que o momento é difícil.

No vídeo, Virginia pede para que a filha dê bom dia para a câmera, no entanto, a menina se recusou e se escondeu da mãe. A mãe de Maria Flor já havia contado aos fãs que a pequena tem se mostrado com mais personalidade nesta fase.

"É galera, vou falar uma coisa para vocês, esqueçam (ela), porque o 'terrible two' está aí", brincou Virginia. Além da menina, a empresária é mãe de Maria Alice, de três anos, e está à espera do terceiro filho, José Leonardo.