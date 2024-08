Virginia choca ao mostrar como é adega de sua mansão; confira

Após dias de ter mudado para nova mansão, Virginia choca ao mostrar como é a adega da residência; quantidade e luxo chamaram atenção

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe vem impressionando com seu tamanho e tanto luxo. Após alguns dias de ter se mudado para a residência, a influenciadora digital mostrou com detalhes como é a adega do local.

O ambiente, onde são guardadas as centenas de garrafas de todos os tipos de bebida, é climatizado e a apresentadora do SBT fez um tour rápido para exibir o ambiente. Os vinnhos foram dispostos nas paredes e nos móveis foram colocadas outras opções de bebidas.

"Meu momento tá chegando", brincou Virginia Fonseca que está grávida pela terceira vez e de seu primeiro menino, José Leonardo, que tem nascimento previsto para setembro.

Ainda nos últimos dias, a empresária revelou que precisará aumentar o seu closet, porque o espaço feito não é o suficiente para comportar suas coisas. Além do local, ela ainda tem um novo escritório todo em tons de rosa e com um móvel gigantesco, todo recheado com produtos de sua empresa. A nora de Leonardo ainda impressionou ao exibir como é o frigobar de sua suíte com Zé Felipe.

Virginia se choca ao ver a mãe e Zé Felipe 'destruindo' decoração da casa

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia ficou pronta na última semana e a famosa vem mostrando alguns detalhes luxuosos da casa. Com decoração deslumbrante, os ambientes foram todos pensados por profissionais e, nesta segunda-feira, 05, a influenciadora digital ficou em choque ao ver algumas mudanças que a mãe, Margareth Serrão, e o marido fizeram em alguns locais.

Incrédula ao ver duas cadeiras de ambientes internos na varanda, a apresentadora do SBT questionou a mãe sobre a alteração que ela fez no local. Virginia Fonseca então alertou Margareth sobre os móveis não combinarem com o cômodo. Saiba mais aqui.