Mãe de Virginia se irrita com geladeira luxuosa: 'Arrancar e trazer outra'

Perrengue chique! Mãe de Virginia, Margareth Serrão perdeu a paciência e reclamou sobre a nova geladeira da família

A influenciadora Virginia Fonseca divertiu os seguidores ao compartilhar uma reclamação sincera da mãe, Margareth Serrão, a respeito da nova geladeira da família. Em seus stories no Instagram, a esposa do cantor Zé Felipe mostrou que a matriarca perdeu a paciência com o item doméstico luxuoso.

Na ocasião, Margareth não escondeu a indignação ao explicar que a geladeira, que custa cerca de R$ 38 mil, não estava cumprindo a principal função: gelar. De acordo com a mãe de Virginia, o eletrodoméstico vem apresentando problemas há algum tempo.

"A geladeira não gela. Essa água está aqui desde ontem e ela não gela. Tem que colocar essa geladeira para funcionar ou então arrancar daqui e trazer outra", lamentou a sogra de Zé Felipe. Em seguida, ela contou que técnicos já foram chamados e, mesmo assim, não conseguem resolver o caso.

"Eles vem aqui, falam que mexem, mas não arrumam nada. Nós queremos solução, por favor", completou Margareth Serrão. Ao fundo do vídeo, é possível ouvir Virginia Fonseca concordando com a reclamação da mãe: "Estou recebendo visita com a cara no chão", brincou a famosa.

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe se mudaram recentemente para a nova mansão da família, que passou cerca de 3 anos em construção. Em suas redes sociais, a apresentadora do SBT exibiu alguns detalhes belíssimos da residência, localizada em Goiânia, em um terreno de 7 mil metros quadrados, cercado por floresta ambiental.

Virginia mostra proteção de piscina após susto com a filha

Na quinta-feira, 1, Virginia Fonseca esclareceu que a piscina da mansão para a qual acabou de se mudar com o marido, Zé Felipe, e as filhas do casal, Maria Flor e Maria Alice, tem proteção, sim. A influenciadora digital fez questão de compartilhar um vídeo sobre o assunto, após o cantor contar que socorreu uma das meninas, que estava prestes a se afogar.

"Só para mostrar para vocês: a piscina tem proteção. Isso aqui liga no controle, fecha a piscina inteira, pode subir aqui em cima, andar", demonstrou ela, exibindo o local totalmente coberto.

"O que aconteceu com Maria Flor é que ela já ia entrar na piscina, só que decidiu ir para o fundo, não conseguiu e Zé teve que entrar para pegá-la", explicou a empresária, que também mostrou a porta de vidro que protege o acesso às escadas do imóvel; saiba mais detalhes!