Virginia Fonseca elege melhor cômodo da nova mansão

Poucos dias após se mudar para a casa nova, a família de Virginia Fonseca já escolheu o lugar favorito para passar o tempo

Poucos dias depois de se mudar para a casa, ou melhor, para a mansão nova, Virginia Fonseca revelou aos seguidores qual é um dos lugares favoritos dela e da família.

Nesta quarta-feira (7), a influenciadora mostrou que ela, o marido, Zé Felipe, e as duas filhas, Maria Flor e Maria Alice, criaram o hábito de frequentar bastante o cinema da casa, apontado por ela como um dos melhores lugares da casa.

"Antes de dormir, cinco minutinhos de desenho com as 'Buzz Lightyear' (Resquícios de batata no chão e vocês ja imaginam de quem é, né?). Um dos melhores lugares da casa é esse cinema, viu? Obrigada, Deus, pela nossa familia e pela nossa casa", escreveu Virginia na publicação.

Não é a primeira vez que a empresária mostra como a família se diverte por lá. Em outras ocasiões, a influenciadora mostrou como ficava confortável por lá, curtindo um bom filme com o marido, as filhas e amigos. Além da sala de cinema, a casa tem brinquedoteca, piscina, academia e, até mesmo, um "spa".

Nos comentários da publicação de Virginia, fãs se encantaram pela família: "Vocês são muito iluminados e abeçoados. Ninguém pode negar isso", escreveu uma usuária do Instagram."Vocês são literalmente a família de milhões", brincou a outra. "Como não amar essa família? São os mais amados do Brasil".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Amigos de Virginia fala sobre conquistas da influencer

Recentemente, um dos amigos próximos de Virginia, Herbert Gomes, divertiu internautas ao apontar a forma como ele "venceu na vida". O rapaz, que é assistente pessoal da artista, tem seu próprio quarto na casa dela e aproveita tudo o que o local oferece.

"Quando você tem amigos que venceram na vida: eu não venci na vida, mas a minha amiga venceu, então automaticamente, eu venci também", brincou enquanto nadava na piscina da mansão.