Virginia Fonseca surpreende irmã grávida de Lucas Guedez com gesto nobre

A influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu a irmã de Lucas Guedez, que está grávida de 5 meses, com atitude especial

Lucas Guedez dividiu com os seguidores um momento bastante especial envolvendo sua irmã, Vitória Guedez, que está grávida do primeiro filho. Por meio de seus stories no Instagram, o influenciador digital filmou a reação da familiar ao se deparar com uma atitude nobre de Virginia Fonseca.

Mãe de três crianças, a apresentadora do SBT enviou de presente uma mala repleta de roupas de bebê para a irmã de Lucas. Enquanto mostrava a felicidade de Vitória ao receber os itens, o amigo de Virginia também fez questão de demonstrar grande alegria com o gesto da famosa.

No vídeo publicado por Lucas Guedez, é possível perceber algumas mantas, saída de maternidade, pijamas, bodies e macacões. "Obrigada Vi, Deus abençoe, quando precisar pode mandar mais", brincou a irmã do influenciador digital. Ela está à espera de um menino, que se chamará Frederico.

Vale lembrar que Lucas é um dos amigos mais próximos de Virginia Fonseca. Além disso, ele também faz parte do elenco fixo de 'Sabadou com Virginia', programa da famosa exibido aos sábados no SBT.

Recentemente, ela deu à luz José Leonardo, seu filho caçula com o cantor Zé Felipe. Além do bebê, de 3 meses de vida, os dois também são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2.

Virginia Fonseca mostra fotos de sua família com os golfinhos

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou ao mostrar fotos de quando mergulhou com os golfinhos e sua família em Bahamas. No domingo, 15, dias após retornarem da viagem ao Caribe, ela compartilhou os registros e esbanjou fofura com o álbum especial.

Nos cliques, a empresária apareceu com a mãe, Margareth Serrão, Zé Felipe e as filhas, Maria Alice e Maria Flor, curtindo os bichinhos de perto. A famosa então brincou sobre a herdeira do meio estar "julgando" até os animais; confira detalhes!

