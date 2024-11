Virginia Fonseca revela apoio de Poliana Rocha em seu relacionamento com Zé Felipe: 'Fez questão'

Poliana Rocha celebra 48 anos nesta quarta-feira, 13. Nas redes sociais, Virginia Fonseca parabenizou a sogra e revelou como é a relação das duas

Conhecida por pelo menos 9,5 milhões de brasileiros, Poliana Rocha chega aos 48 anos nesta quarta-feira, 13, esbanjando jovialidade e recebendo muito amor. Aproveitando a data especial de celebração, Virginia Fonseca (25), nora da jornalista, abriu a intimidade da família e revelou como é a relação das duas e reforçou a importância da sogra em sua relação com Zé Felipe(26).

Em uma publicação no Instagram, a apresentadora do SBT rasgou elogios para Poliana Rocha e declarou que tem sua sogra como uma mãe. Virginia Fonseca aproveitou a oportunidade para destacar a importância da jornalista em sua relação com Zé Felipe.

A influenciadora destaca que Poliana Rocha sempre torceu pelo relacionamento do filho com Virginia Fonseca: "Hoje o dia é todooo dela @poliana Poli, você sabe do meu amor por você e da nossa cumplicidade!!".

"Desde que conheci o Zé, você sempre fez questão de me ajudar e estar presente em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins!!! Agradeço a Deus por ter me dado uma sogra igual a você, uma segunda mãe, irmã, amiga, enfim, sei que posso contar sempre e vice-versa!! Saiba que eu sempre estarei aqui pro que você precisar", revelou Virginia Fonseca em uma publicação no Instagram.

A influenciadora terminou sua declaração desejando um feliz novo ciclo para Poliana Rocha e destacou seu amor: "Que Deus abençoe sua vida, lhe dê muuuuuita saúde, amor, sucesso, sabedoria e paz ✨ Te amamos muitooo, curta seu dia pois você merece as melhores coisas do mundo".

Poliana Rocha recebeu várias surpresas logo ao acordar. Ao chegar na sala de mansão em Goiânia, a loira teve uma festinha surpresa organizada por seus funcionários e em seguida encontrou vários presentes enviados por Leonardo (61) na mesa.

