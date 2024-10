Virginia Fonseca mostra semelhança forte com a filha: 'Fala sério'

Mais uma vez, Virginia Fonseca mostra forte semelhança com a filha mais velha, Maria Alice, e se diverte por serem parecidas; veja

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou mais uma vez que sua filha mais velha com o cantor Zé Felipe, a pequena Maria Alice, de três anos, parece-se bastante com ela. Neste sábado, 19, a famosa falou sobre a semelhança ao postar uma foto delas juntas.

Logo ao acordar, a empresária fez a selfie com a primogênita, que surgiu sorrindo ao seu lado. A apresentadora do SBT então falou sobre elas serem bem parecidas de aparência. Vale lembrar que Maria Flor, que está prestes a completar dois anos, dizem que se parece mais com o pai e o caçula, José Leonardo, está sendo comparado com o avô paterno, Mário Serrão.

"Cara de uma, fucinho da outra... fala sério", divertiu-se a famosa ao registrar o momento fofo com a filha no colo.

Apesar de sempre se mostrar bem na rede social, Virginia Fonseca revelou nos últimos dias que escondeu o sofrimento com a doença que está enfrentando, a enxaqueca. Inclusive, ela procurou tratamento em São Paulo, indicado por Paula Fernandes, para tentar ter um cotidiano sem dores. Por enquanto, ela vem relatando crises de abstinência por tirar cafeína e medicamentos fortes.

