Virginia Fonseca exibe barriguinha da gravidez em clique conceitual

Nesta sexta-feira (23), a influenciadora Virginia Fonseca celebrou a reta final da gravidez e contou aos fãs que está quase no nono mês

Virginia Fonseca fez chover elogios, nesta sexta-feira (23), com o novo clique conceitual que fez na fazenda do sogro, Leonardo, conhecida como "Fazenda Talismã". A influenciadora posou nua no cais do lago da famíla, ao pôr do sol, ostentando a barriguinha da terceira gravidez. Em breve, Virginia dará à luz José Leonardo, fruto do relacionamento com Zé Felipe.

"Tá quase... Nove meses do José Leonardo", escreveu a influencer, acrescentando um coração azul à legenda. José é o primeiro menino da família, já que Virginia e Zé Felipe são pais de duas meninas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2 anos.

Nos comentários, admiradores da influencer se derreteram pelo clique: "Parece que o José está há um ano nessa barriga. Vem logo, menino!", brincou o amigo de Virginia, Lucas Guedes. "Me sinto como uma tia dessa criança de tanta ansiedade", comentou uma usuária do Instagram. "Como pode continuar maravilhosa mesmo com essa 'melancia' na barriga", comentou um fã.

Em poucos minutos da publicação, Virginia acumulou uma série de elogios e curtidas. Em meia-hora, a foto acumulou mais de 300 mil curtidas.

Recentemente, Virginia já fez um apelo inusitado ao filho para que viesse ao mundo logo. Segundo a influenciadora, a fome dela aumentou com o anúncio da gravidez e tem se agravado ainda mais por causa da ansiedade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia e Zé Felipe têm casa invadida novamente por animal selvagem

Depois de encontraram uma cobra no ofurô da mansão em que vivem com a família, na cidade de Goiânia, Virginia e Zé Felipe foram surpreendidos com a notícia de que uma onça havia invadido a propriedade da família em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

No ano passado, o casal adquiriu uma casa de veraneio de luxo na cidade, que fica sob os cuidados de pessoas que vivem por lá. Segundo, a mãe da influencer, Margareth Serrão, uma amiga da família que avistou o animal circulando pelo jardim da casa. Nos stories, Zé Felipe se divertiu com a situação.