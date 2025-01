Virginia Fonseca exibe barriga negativa e revela saudade dos treinos

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca exibiu a barriga trincada após uma sessão de drenagem e revelou que está com saudade de treinar

Recentemente, Virginia Fonseca passou por uma cirurgia para remover uma hérnia umbilical e também trocou suas próteses de silicone.

Em seu Instagram Stories, a digital influencer contou que perdeu dois quilos de massa magra, já que ainda não pode retomar os treinos.

"Nessa pausa da cirurgia que eu fiquei sem treinar, me alimentando errado, não tomando minhas doses de whey do dia, não comendo os meus ovos, eu perdi dois quilos de massa magra. Eu perdi dois quilos e eu tenho certeza que é de massa magra porque não tem outra explicação. Diminuí proteína, não estou treinando... agora é correr atrás do prejuízo. Enquanto não posso voltar a treinar, vou voltar para os meus ovos, meu whey", disse ela.

Em seguida, a famosa mostrou a barriga trincada após uma sessão de drenagem e revelou que sente saudades dos treinos. "Saudades de um treininho de abdômen, né minha filha?", escreveu.

Fofura

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 50 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de quatro meses.

Nesta terça-feira, 21, a digital influencer reencontrou a família após uma viagem curta a trabalho. Em sua conta no Instagram, a famosa publicou fotos em que aparece com o marido e os três filhos. Virginia também fez questão de tirar fotos individuais com cada um dos filhos.

"Em casa com meus amores. Obrigada, Deus. 2025 é nosso. Toda honra e glória a Deus", escreveu ela na legenda da publicação.

A influenciadora digital Virginia Fonseca desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta terça-feira, 21, e foi flagrada pelos paparazzi e pelos fãs. A empresária, que passou alguns dias na Suíça para trabalhar em uma live de sua empresa de cosméticos, posou com fãs antes de pegar seu jatinho particular rumo à Goiânia, Goiás.

