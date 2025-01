Virginia Fonseca encanta com novas fotos da família

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos com o marido e os três filhos

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 50 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de quatro meses.

Nesta terça-feira, 21, a digital influencer reencontrou a família após uma viagem curta a trabalho. Em sua conta no Instagram, a famosa publicou fotos em que aparece com o marido e os três filhos. Virginia também fez questão de tirar fotos individuais com cada um dos filhos.

"Em casa com meus amores. Obrigada, Deus. 2025 é nosso. Toda honra e glória a Deus", escreveu ela na legenda da publicação.

Luxo

A influenciadora digital Virginia Fonseca desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta terça-feira, 21, e foi flagrada pelos paparazzi e pelos fãs. A empresária, que passou alguns dias na Suíça para trabalhar em uma live de sua empresa de cosméticos, posou com fãs antes de pegar seu jatinho particular rumo à Goiânia, Goiás.

Para o aerolook, a influenciadora apostou em um conjunto confortável, que constratou com sua nova aquisição: uma bolsa Hermès na cor rosa. De acordo com informações do portal GShow, o 'mimo' da vez é avaliado em U$ 221.846, quase R$ 1,3 milhão.

Recentemente, Virginia Fonseca contou que já finalizou a primeira etapa do tratamento contra enxaqueca e agora só fará manutenções a cada três meses. A manutenção é feita com a aplicação de botox na cabeça, pescoço e ombros. "Estou aqui fazendo botox. Já finalizei o primeiro ciclo de tratamento que foi de três meses. E agora estou iniciando outro. A partir de agora, só vou vir de três em três meses”, disse ela.

