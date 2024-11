Virginia Fonseca esclarece motivo de afastamento das redes sociais após férias em família

Após aproveitar alguns dias de descanso com a família, Virginia Fonseca explicou razão de seu sumiço das redes sociais; entenda

Ela está de volta! Após tirar alguns dias de descanso ao lado de pessoas queridas, Virginia Fonseca usou as redes sociais para mostrar que já retornou à rotina de trabalhos. Nesta quinta-feira, 14, a influenciadora e empresária esclareceu o motivo de ter sumido dos stories após ida a São Paulo.

“Sumida por motivos de: gravação”, explicou a apresentadora do Sabadou.

Mais cedo, Virginia compartilhou com os fãs que estava à caminho de São Paulo. "Bora para o SBT!!! Bora trabaiá. Acabaram as 'férias'", disse ela, que gravou com o criador de conteúdo Láctea, o ator Murilo Rosa e a dupla sertaneja Israel & Rodolffo para seu programa no SBT.

Em entrevista recente ao colunista Leo Dias, a esposa de Zé Felipe compatilhou que o final do ano seguirá com um ritmo intenso de gravações, em vista de não ter reprises no mês de janeiro.

Para quem não acompanhou, Virginia e Zé Felipe curtiram dias relaxantes em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Além de aproveitarem a mansão que possuem no local, o casal levou a família e os amigos para um passeio de barco luxuoso.

Virginia Fonseca choca ao mostrar a aparência de sua barriga após 3 filhos

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao exibir a aparência de sua barriga após ter 3 filhos. Mãe de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 2 meses, ela surgiu com a barriga negativa e reta em nova selfie nas redes sociais.

Na noite de quinta-feira, 13, a estrela apareceu com top preto e deixou sua barriga à mostra. Com um sorrisão no rosto, ela destacou sua boa forma.

Vale lembrar que Virginia cuidou da barriga pós-parto durante todo o puerpério. Ela fez drenagens diariamente para recuperar sua boa forma de forma rápida e natural. Agora, a loira retomou sua rotina de treinos com exercícios leves. Confira o registro!