'Parça' de Virginia Fonseca reflete sobre sucesso da influencer: 'Minha amiga venceu, eu venci'

Ao lado de Virginia Fonseca, o melhor amigo dela, Herbert, refletiu sobre a vida luxuosa que tem por causa da fama da influenciadora

Herbert Gomes, o "parça" de Virginia Fonseca, tem a vida que todo amigo gostaria de proporcionar ao outro. O influenciador vive na mansão da empresária, trabalha ao lado dela e participa de todos os eventos luxuosos que dizem respeito à família. Nesta quinta-feira (1), o rapaz fez uma reflexão sobre como a vida dele e da amiga mudaram desde que ela se tornou uma celebridade milionária.

"Quando você tem amigos que venceram na vida: eu não venci na vida, mas a minha amiga venceu, então automaticamente, eu venci também", ironizou Herbert. No video publicado no Instagram, o influencer aparece curtindo um banho de piscina no casarão de Virginia e Zé Felipe, onde ele tem um quarto à disposição dele.

Nos comentários da publicação, amigos e seguidores de Herbert se divertiram: "KKKKKK p*ta que pariu", reagiu Virginia. "Você adora uma festinha da uva, né?", brincou o influenciador Rafael Uccman. "Eu daria tudo para ser a amiga que venceu. Calma, que uma hora vai", escreveu uma admiradora do influencer. "Você venceu também, Herbert. Para ser um assistente pessoal não é qualquer amigo! Tem que mostrar trabalho também", opinou a outra.

João Guilherme causa climão em amizade de Virginia Fonseca

Recentemente, a questão de amizades foi levada ao programa da influenciadora, Sabadou com Virginia, e causou climão entre a apresentadora e o amigo dela Lucas Guedez. Durante a gravação, João Guilherme, cunhado da empresária, perguntou para ela quais amizades ela sabiam que estavam perto dela por interesse e mencionou o influencer, que é assistente de palco do programa:

"Qual famoso ou famosa fica puxando o seu saco, sem ser o Lucas Guedez, fica puxando o seu saco por interesse? "Brincadeiras à parte. Me fala alguém que você sabe que puxa seu saco por interesse. A gente sabe quando as pessoas se aproximam por interesse ou quando quer uma troca de um trabalho legal", disparou o ator.