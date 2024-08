Viola Davis se solidariza com famílias das vítimas de acidente de avião em SP

"Meu coração está com você, Brasil", escreveu a atriz Viola Davis nas redes sociais ao lamentar a queda do avião em Vinhedo, São Paulo

Viola Davis usou as redes sociais para prestar solidariedade às famílias das vítimas do acidente de avião que caiu em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo, interior de São Paulo, nesta sexta-feira, 9. 61 pessoas estavam na aeronave e segundo a prefeitura, não há sobreviventes.

A atriz postou em seu Instagram uma manchete que falava sobre o acidente aéreo e lamentou o ocorrido. "Meu coração está com você, Brasil. Deus abençoe todos os entes queridos dos que perderam suas vidas", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores brasileiros agradeceram o apoio. "Viola, você é incrível!", afirmou a atriz Camilla Camargo. "Seu carinho pelo Brasil me emociona. Obrigada por amar nosso povo", escreveu uma fã. "Obrigada, Viola, pela gentileza e apoio ao Brasil", falou outra. "Obrigado Viola! Até neste momento você está com o Brasil!", comentou um seguidor. "Como eu te amo Viola Davis! Mais Brasileira que tantos brasileiros. Obrigada por se solidarizar com nossa dor", disse mais uma.

Confira:

Reinaldo Gottino descobre ligação com vítima de acidente de avião

O apresentador Reinaldo Gottino surpreendeu ao revelar que teve contato com uma das supostas vítimas de um avião que caiu na tarde desta sexta-feira, 9, em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Durante o programa 'Balanço Geral SP', da Record TV, o âncora contou que uma pessoa que estava na aeronave esteve com ele durante um jogo do Palmeira em Buenos Aires, na Argentina. "Estamos diante de uma grande tragédia", lamentou ele.

Em seguida, Gottino falou sobre a vítima. "Acabei de receber a informação de que uma pessoa, que não era minha amiga, mas que eu conhecia e que esteve comigo no jogo do Palmeiras em Buenos Aires, estava no avião", contou. Depois, jornalista seguiu lamentando a tragédia. Saiba mais!