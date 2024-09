A cantora Luciana Mello encantou os fãs ao compartilhar em suas redes sociais algumas fotos ao lado dos filhos, Nina e Tonny

Luciana Mello encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques em família. Nesta quinta-feira, 19, a cantora aproveitou o dia de TBT para recordar alguns cliques ao lado dos filhos e de sua mãe.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a filha do cantor Jair Oliveira (1939-2014) aparece sorridente com os dois filhos, Nina, de 14 anos, e Tonny, de nove, frutos de seu antigo relacionamento com o fotógrafo Ike Levi, e de sua mãe, Claudine Mello.

Na legenda, Luciana agradeceu por sua família. "Minha vida só faz sentido com o amor e respeito diário que a gente prática e vivência diariamente!! Nem sempre é calmaria, lógico, mas com amor, cuidado e paciência a gente consegue! Serei eternamente grata pela família abençoada que tenho! #tbt com muito amor e alegria!!", escreveu ela.

A postagem recebeu vários elogios. "Que lindos", disse uma seguidora. "Família linda", falou outra. "Maravilhosa... Deus abençoe sempre vocês", escreveu uma fã.

Confira:

Declaração para o novo namorado

No mês passado, Luciana Mello usou as redes sociais para fazer uma declaração de amor para o novo namorado, o analista de sistemas Douglas Oliveira. Discreta sobre sua vida pessoal, a cantora compartilhou um vídeo mostrando vários momentos ao lado do amado e falou sobre o novo relacionamento.

"Um #tbt de muito amor, respeito e cumplicidade! Hoje me peguei pensando na importância da gente realmente acreditar e ter paciência que Deus, o Universo e os Orixás trazem tudo que precisamos na nossa vida, na hora certa! Sei que às vezes a gente se desespera, desacredita… Mas muitas vezes nossos presentes vêm da maneira mais inusitada e inesperada de todas, mas aquilo que é verdadeiramente nosso sempre chega na hora certa! Eu estava num momento delicado da minha vida e você, com seu jeitinho quieto e tímido, chegou me ensinando a importância do cuidado e da paciência na construção de um amor honesto e verdadeiro...", escreveu ela em um trecho. Confira a publicação!