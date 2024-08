Viih Tube revela ansiedade na reta final da gravidez

Viih Tube está contando os dias para o nascimento de Ravi, seu segundo filho fruto do relacionamento com Eliezer. O casal já tem Lua, de um ano

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. A youtuber está contando os dias para o nascimento do segundo filho, que se chamará Ravi. Ela e Eliezer já são pais de Lua, de um aninho.

Em seu Instagram Stories, a famosa comentou sobre a ansiedade pelo nascimento do pequeno. "Eu estou muito ansiosa para conhecer ele, muito ansiosa para ver o rostinho dele. Nossa, já sinto um amor tão grande. No [nascimento] da Lua eu tinha tantos medos e inseguranças de como ia ser que eu nem pensava tanto no amor, no carinho", disse ela.

Em seguida, Viih contou que agora com mais experiência conseguirá curtir mais a maternidade. “Eu pensava mais em: ‘nossa, como será que faz isso?’, ‘será que vou fazer certo?’, ‘será que vou fazer bem para ela?’. E agora que já vivi tudo isso, é outro sentimento. Quero apertar, quero esmagar. Então, estou muito ansiosa".

Ultrassom

O ex-BBB Eliezer dividiu com os seguidores das redes sociais as imagens do ultrassom de Ravi, o segundo filho que espera com a influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube.

Ao compartilhar o ultrassom em seu perfil oficial no Instagram, o influenciador digital brincou sobre o caçula ter a sua cara, assim como a filha mais velha, Lua, de um aninho. "Oii titios, passando para dizer que eu vou nascer a cara do papai igual a minha maninha", afirmou ele na legenda, como se fosse Ravi falando.

E completou: "O nariz é do papai, a bochecha é da minha maninha e a boca a gente ainda não sabe de quem é, porque papai quase não tem lábios. Pareço ou não pareço com a minha maninha?", questionou.

Os fãs fizeram questão de opinar e afirmaram que Lua é a cara da mamãe, ou seja, Ravi também será parecido com ela. "Eli, a Lua é a cara da Viih, supera", alertou uma fã. "Tá! Mas a Lua é a xerox da Vih, então o maninho vem a cara delas", afirmou outra. "Idêntico à irmã! Que lindo. Deus realmente é perfeito. Mas a Lua, Eli, é a xerox da Vih Tube", apontou uma fã.