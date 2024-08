O ex-BBB Eliezer mostrou o ultrassom de seu segundo filho com a influenciadora digital Viih Tube e avisou que ele se parece com o pai

Nesta sexta-feira, 23, o ex-BBB Eliezer dividiu com os seguidores das redes sociais as imagens do ultrassom de Ravi, o segundo filho que espera com a influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube.

Ao compartilhar o ultrassom em seu perfil oficial no Instagram, o influenciador digital brincou sobre o caçula ter a sua cara, assim como a filha mais velha, Lua, de 1 aninho. "Oii titios, passando pra dizer que eu vou nascer a cara do papai igual a minha maninha", afirmou ele na legenda, como se fosse Ravi falando.

E completou: "O nariz é do papai, a bochecha é da minha maninha e a boca a gente ainda não sabe de quem é, porque papai quase não tem lábios. Pareço ou não pareço com a minha maninha?", questionou.

Os fãs fizeram questão de opinar e afirmaram que Lua é a cara da mamãe, ou seja, Ravi também será parecido com ela. "Eli, a Lua é a cara da Viih, supera", alertou uma fã. "Tá! Mas a Lua é a xerox da Vih, então o maninho vem a cara delas", afirmou outra. "Idêntico à irmã! Que lindo. Deus realmente é perfeito. Mas a Lua, Eli, é a xerox da Vih Tube", apontou uma fã.

Mais cedo, Eliezer uma situação íntima de Viih Tube. O ex-BBB mostrou como é dormir com a esposa, que está com gases. "Quase meia-noite e ninguém consegue dormir. O motivo", disse ele. "É um problema sério! Eu já tomei remédio, você quer que eu faça o quê?", disse Viih Tube, aos risos.

Viih Tube celebra 2 anos com Eliezer

No último dia 16, Viih Tube usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que a influenciadora digital completou dois anos ao lado do ex-BBB Eliezer. Em seu perfil oficial no Instagram, ela compartilhou uma sequência de cliques em que aparece exibindo o barrigão de grávida ao lado do marido e da filha do casal, Lua, de 1 aninho, e falou sobre a família que eles estão construindo juntos.

"Hoje comemoramos 2 anos do meu "sim" para o pedido do Eli! 2 anos que tanta coisa aconteceu, os melhores 2 anos da minha vida! Obrigada, meu Deus, pela nossa família, pela saúde de cada um, por tanto amor envolvido", escreveu Viih na legenda da publicação. Confira a publicação!