Viih Tube enfrenta semana com parto de emergência e relato com a 'presença de Deus'

Os últimos dias foram bastante agitados para a influenciadora digital Viih Tube (24), a semana da artista foi marcada pelo nascimento do filho, parto cesárea de emergência e ainda um relato de fé envolvendo a chegada do seu herdeiro; relembre alguns dos acontecimentos.

Nasceu na segunda-feira, 11, Ravi, o segundo filho da influenciadora com Eliezer (34). O anúncio da chegada do menino foi feito pela mamãe, que em seu perfil no Instagram escreveu que o pequeno veio ao mundo às 19h49, com 3,760kg e 49 cm.

Menos de 24 horas após dar à luz ao seu segundo filho, Viih Tube confessou ter passado por uma experiência envolvendo a presença de Deus. Nas redes sociais, ela confessou que ficou em trabalho de parto por 19 horas, onde dilatou os 10 centímetros, mas precisou passar por uma cesária de emergência. Porém, reforçou que está se recuperando bem e o neném também.

"Eu queria aparecer aqui para falar que eu estou bem, que o Ravi está bem, estamos todos bem. Eu senti a presença de Deus o tempo inteiro comigo, me dando discernimento, me guiando, foram 19 horas de trabalho de parto e eu quero contar tudo como foi, do começo ao fim, mas estou sem pressa! Eu ainda vou parar para contar com calma", declarou a influenciadora.

Três dias após o nascimento de Ravi, Viih Tube foi internada na UTI. Eliezer, o companheiro da influenciadora, aproveitou para tranquilizar o estado de saúde dela: "A Viih precisou de uma transfusão de sangue nessa madrugada e era mais seguro fazer isso na UTI. Ela continua na UTI. Mas ela está estável, está bem. Eu estou aqui com o Ravi, o Ravi está lá com a mãe dela, mas a gente está tendo contato. Já já ela aparece quando ela melhorar, se recuperar, mas estamos bem", disse ele.

