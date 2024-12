Eliezer atualiza estado de saúde de Ravi: 'No tempo dele'

Eliezer usou as suas redes sociais para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde do filho Ravi, que está internado na UTI há 15 dias

Nesta segunda-feira, 9, Eliezer usou as suas redes sociais para comentar sobre o estado de saúde de Ravi, seu filho recém nascido com Viih Tube. O casal também tem Lua, de um ano.

O bebê está internado há 15 dias na UTI e ainda não tem o diagnóstico definido. Em seu Instagram Stories, o ex-BBB agradeceu pelo apoio dos fãs e afirmou que é preciso esperar Ravi responder aos tratamentos.

"Eu sei que vocês estão perguntando notícias do Ravi. Estamos na expectativa que isso acabe logo, que a gente venha logo para casa com ele. Mas é tudo no tempo dele, eu ia falar no tempo dele, mas é no tempo de Deus. Aprendemos isso na pele, estamos vivenciando isso. Tudo que a gente faz tem um tempo para esperar o Ravi responder, mas estamos muito confiantes. Eu prometo que assim que tiver notícias, eu conto para vocês", disse o famoso, com lágrimas nos olhos.

Agradecimento

Após Eliezer celebrar melhora no quadro do filho, Viih Tube também usou as redes sociais no domingo, 8, para atualizar os seguidores sobre a saúde de Ravi e agradecer corrente de apoio ao caçula, internado há 15 dias na UTI.

"Nem sei quando foi a última vez que apareci por aqui. Já deve fazer umas três semanas", iniciou a influenciadora nos stories. "Estava evitando aparecer, muita gente comenta que a internet tem energia ruim e concordo. Porém, neste caso, tenho que dizer que as orações e boas energias foram muito maiores. Muita gente esteve com a gente. Acho importante vir agradecer. Agradecer é o mínimo. Fizeram muitas orações pelo meu filho, sem que vocês sem o conhecessem. Isso não tem preço", garantiu.

Na sequência, Viih tranquilizou os internautas sobre a saúde do pequeno. "Ele está ótimo. Acho que só vou voltar ao normal quando ele estiver em casa. Virei explicar tudo o que aconteceu assim que eu me estruturar. Acho que foi algo espiritual. Aconteceram situações malucas. Não dava para ter dúvidas de que Deus estava com a gente. Acho que já entendemos o propósito. Queremos fazer nosso testemunho do que aconteceu. A gente acredita que o que está acontecendo tem um propósito espiritual.", explicou.

A ex-BBB ainda compartilhou que existe a expectativa de que Ravi volte a ser amamentado na segunda-feira, 9. "Muita gente orando e mandando energias positivas. Amanhã será um dia muito importante para a nossa família porque será o dia em que ele voltará a mamar. Estamos torcendo para que ele reaja bem. Se reagir bem, ele terá alta. É a última coisa que falta para poder ir para casa. Tenho certeza que vai dar certo. As orações estão fazendo a diferença", ressaltou Viih Tube, destacando que o diagnóstico ainda não foi concluído e a equipe médica segue investigando o caso do bebê.

"Quero fazer um testemunho do que aconteceu com a gente. Ainda não temos o diagnóstico fechado. Não é nada crônico que ficará para sempre. Foi um episódio isolado, mas ainda não sabemos a causa. Por enquanto, é isso. Ele está ótimo, voltou a fazer cocô, sempre esteve ótimo clinicamente. Deus sempre esteve com ele no colo.", finalizou a influenciadora digital.

Leia também: Pai de Viih Tube faz post enigmático após climão com a filha