Viih Tube e Eliezer surgem de Margarida e Pato Donald em festa do filho

A influenciadora digital Viih Tube e o marido, o influenciador Eliezer Netto, celebram o segundo mêsversário do filho, Ravi, com festa da Disney

A influenciadora digital Viih Tube, de 24 anos, e o marido, o influenciador digital Eliezer Netto, de 34, decidiram celebrar o mêsversário do filho, Ravi, pela segunda vez neste sábado, 11. O casal planejou uma celebração temática da Disney e, literalmente, entraram no personagem. Isso porque os ex-participantes do BBB, Viih e Eliezer se fantasiaram de Margarida e Pato Donald na festa.

A mãe de Viih Tube, a nutricionista Viviane Di Felice, compartilhou imagens do momento por meio dos stories de seu perfil no Instagram. Na ocasião, a primogênita do casal, Lua Di Felice, de dois anos, se divertiu muito ao dançar com os pais usando um vestidinho vemelho de bolinhas brancas de Minnie Mouse.

Os registros da festa constam também a decoração caprichada da Disney, com direito à presença de vários personagens, como Minnie, Mickey e Pateta.

Viih Tube conta motivos de ainda não ter feito cirurgias plásticas

Viih Tube tem exibido em sua redes sociais que começou o ano de 2025 focada nos exercícios físicos e na alimentação saudável. E muitos internautas se questionaram os motivos dela ainda não ter feito cirurgias plásticas para mudar o corpo.

A influenciadora digital resolveu, então, se pronunciar sobre o tema por meio dos stories de seu perfil no Instagram: "Eu vi que algumas páginas de fofoca postaram uma foto minha magra que eu postei ontem e eu falei que eu sou a minha própria meta e também eu treinando. E nos comentários tinha 'ai por que tudo isso? Uma cirurgia resolve', 'quer pagar de pobre sendo que ela tem dinheiro e pode fazer cirurgia'. Gente, é óbvio que eu posso fazer e eu vou fazer porque realmente eu estou muito incomodada, em algum momento eu vou ter que tirar pele, está muito solta a pele. Nenhum treino que eu faça vai voltar essa pele para o lugar. Então, eu vou fazer, mas não tem cirurgia que te dê saúde. Não adianta eu fazer cirurgia e ter maus hábitos", começou. Saiba mais!

Leia também: Viih Tube e Eliezer celebram mesversário da filha com festa temática