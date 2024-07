Viih Tube compartilha vídeo da infância e se compara com a filha, Lua

Em suas redes sociais, Viih Tube compartilhou imagens de sua formatura de 3 anos e diz que a filha, Lua di Felice, de um ano se parece com ela

Nesta quarta-feira, 24, Viih Tube compartilhou em sua rede social um vídeo da sua infância em um momento nostalgia e aproveitou para provar para seus seguidores que a filha, Lua di Felice, de um ano, é a sua cara. A influenciadora e ex-BBB contou para os seguidores que encontrou as imagens e, na época da gravação, estava com três anos.

No vídeo a influenciadora estava fantasiada de Lilo, uma personagem do desenho animado "Lilo e Stitch", da Disney. Inclusive, os cachorros da ex-BBB têm o mesmo nome da garotinha e do alienígena do filme.

"Olha o que achei! Formatura de 3 anos. Sou fã da Lilo e do Stitch desde os 3 aninhos", escreveu Viih. No story depois do vídeo, Viih Tube comparou seus traços físicos com os da filha Lua. A influenciadora e o marido Eliezer sempre entram numa "disputa" de com quem a menina se parece mais. Não é a primeira vez que ela posta uma foto da infância e tenta mostrar a semelhança.

"Não tem como não falar que a Lua não é um pouquinho a minha cara. Esse vídeo parece a própria Lua com 3 anos, vai?", escreveu. Veja comparação das duas lado a lado:

Viih Tube revela 'vontade' na segunda gravidez: 'Todo dia'

Grávida de seis meses de Ravi, a influenciadora digital e empresária Viih Tube (23) conta como tem passado pelo processo da segunda gestação, em entrevista exclusiva à CARAS Brasil.Apesar de ter enfrentado recentemente um descolamento de placenta, ela diz que está bem e que encarou muito mais desconfortos na gravidez da primogênita Lua, de 1 aninho, fruto do casamento com o também empresário, influenciador e ex-BBB Eliezer (34). No bate-papo, ainda revela uma "vontade" que a persegue: "Todo dia".

A influenciadora confessa ainda que na primeira gestação queria comer de tudo. “Essa aqui, estou mais tranquila, comendo normal e saudável. O da Lua tinha muita gula, queria comer tudo que via pela frente. Nessa aqui, já não estou com tanta espinha também, não estou tão inchada como fiquei na da Lua, e acho que está sendo bem diferente”, destaca.

Mas tem um desejo que não larga Viih Tube na gestação de Ravi. “Estou superbem; e desejo mesmo, até que não estou tendo muitos. Tem uma coisa que não paro de comer, mas acho que é mais para vontade do que desejo: creme de milho. Não sei porquê, mas como praticamente todo dia”, entrega.