Viih Tube revela ‘vontade’ na segunda gravidez: 'Todo dia'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Viih Tube revela curiosidades dos últimos meses da gestação de Ravi e conta como Lua tem esperado pelo irmãozinho

Grávida de seis meses de Ravi, a influenciadora digital e empresária Viih Tube (23) conta como tem passado pelo processo da segunda gestação, em entrevista exclusiva à CARAS Brasil. Apesar de ter enfrentado recentemente um descolamento de placenta, ela diz que está bem e que encarou muito mais desconfortos na gravidez da primogênita Lua, de 1 aninho, fruto do casamento com o também empresário, influenciador e ex-BBB Eliezer (34). No bate-papo, ainda revela uma "vontade" que a persegue: "Todo dia".

Em junho, Viih Tube passou por um grande susto durante uma viagem com a família para Porto de Galinhas, em Pernambuco. Após contrair uma virose, ela sofreu um descolamento de placenta, e chegou a alertar outras mulheres grávidas sobre a experiência nas redes sociais, apontando os riscos.

“Tive um descolamento ovular e depois um descolamento de placenta, devido ao meu corpo está, realmente, mais cansado por ser uma gestação muito próxima da outra, por muita correria, muito estresse, muito trabalho. Então, pausei até eu me recuperar e agora estou zero, superbem, graças a Deus. E claro, levando muito mais leve que a gravidez da Lua, respeitando muito mais o meu corpo, aproveitando muito mais a minha filha, para que ela sinta menos quando ele vier, porque eu também me preocupo muito com isso. Mas estou superbem”, conta.

“E eu acredito que essa gravidez, tirando o descolamento, se não tivesse acontecido, em relação a sintomas, está sendo uma gravidez muito mais tranquila que a da Lua. A da Lua, me incomodou muito o sono em excesso. Essa aqui, já não tive tanto sono. A única coisa que tive um pouquinho mais nessa foi o enjoo, mas também só no começo e passou, mas foi um pouco mais que o da Lua”, emenda Viih Tube.

A influenciadora confessa ainda que na primeira gestação queria comer de tudo. “Essa aqui, estou mais tranquila, comendo normal e saudável. O da Lua tinha muita gula, queria comer tudo que via pela frente. Nessa aqui, já não estou com tanta espinha também, não estou tão inchada como fiquei na da Lua, e acho que está sendo bem diferente”, destaca.

DESEJO DE GRÁVIDA?

Mas tem um desejo que não larga Viih Tube na gestação de Ravi. “Estou superbem; e desejo mesmo, até que não estou tendo muitos. Tem uma coisa que não paro de comer, mas acho que é mais para vontade do que desejo: creme de milho. Não sei porquê, mas como praticamente todo dia”, entrega.

A pequena Lua com a mamãe Viih Tube - Reprodução/Instagram

COMPORTEMENTO DE LUA

Viih Tube conta como anda o comportamento de Lua, que vê a mamãe desfilando com o barrigão, dizendo que a família espera a chegada de seu irmãozinho. “Não sei como funciona na cabecinha dela ainda; se quando ela fala neném, ela associa as bonecas dela, se realmente tem um neném dentro da barriga, ou se é porque eu falei muitas vezes que tem um neném e aí ela pensou: ‘Ah, deve ter um neném ali’. E ela só repete o que ensinei para ela, mas ainda não vou entender quando ele nascer”, diz.

A mãe de Lua também conta uma curiosidade. “Uma amiga minha veio gravar um conteúdo médico aqui comigo e trouxe um bebê reborn. Os bebês são totalmente reais, até o peso é real, o rosto (...) Parece um bebê mesmo, recém-nascido. E eu mostrei para a Lua: Olha o neném! E ela tentava tocar e fazer carinho, achou meio estranho, ficou meio confusa, mas não demonstrou ciúmes do bebezinho no meu colo. Claro, era uma boneca, mas acho que a Lua vai dar superbem com o irmãozinho”, conta.

“Acho que a gente tem que ser positivo nessas horas (risos). E eu acredito muito que ela vai mais querer cuidar dele como o neném dela, porque ela adora brincar de neném, de neném, de boneca pra lá e pra cá. Acho que ela vai querer mais cuidar como o neném dela do ter muitos ciúmes, enfim, ter mais birra nesse sentido. Acho que não, acho que vai ser o oposto. Mas claro que se acontecer os ciúmes, é completamente normal, e isso é esperado de uma criança tão pequena como a Lua; receber algo tão novo, que é um irmãozinho dentro de casa, né? Mas como ela vai ter um ano e sete meses de diferença quando ele nascer, ainda estará aprendendo muita coisa, assimilando muita coisa, mas acho que vai ser incrível a experiência, e estou muito ansiosa para ver”, completa.

LUA E RAVI

Para finalizar, ao ser questionada sobre como deseja que Lua e Ravi sejam como irmãos no futuro, Viih Tube declara: “Muita amizade, muito companheirismo, muito respeito; que os dois respeitem o espaço um do outro, mas que ao mesmo tempo estejam ali quando o outro precisar. É saber o que a família significa pra gente, é saber que a família está acima de tudo, que ter um irmão é muito valioso, que eles nunca vão estar sozinhos. E a gente quer muito que eles sejam amigos, acima de tudo. A gente vai fazer de tudo para que eles entendam a importância na vida deles e pra gente”.