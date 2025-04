Qual é o estado de saúde de Jair Bolsonaro? Quadro é atualizado após piora clínica

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro segue internado na UTI para se recuperar de uma cirurgia de 12 horas na região abdominal

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em Brasília, no Distrito Federal, para se recuperar de uma cirurgia de 12 horas na região abdominal. Após apresentar piora clínica na última quinta-feira, 24, ele contou, em uma publicação nas redes sociais feita neste sábado, 26, como está seu quadro de saúde.

"Permaneço internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, seguindo em tratamento para controle das alterações nos exames laboratoriais do fígado, que já estão em recuperação", ele iniciou na legenda.

"Ainda persistem com sinais de gastroparesia (retardo no esvaziamento do estômago), soluços e, até o momento, desde a última cirurgia realizada no dia 13 de abril não apresentei movimentos intestinais espontâneos, totalizando mais de 12 dias de interrupção de funcionamento normal do sistema digestório, o que impede, por enquanto, a alimentação por via oral", completou.

"Estou recebendo suporte calórico e nutricional exclusivamente por via parenteral (endovenosa). Continuo realizando, de forma controlada, fisioterapia motora para recuperação da massa muscular perdida devido a situação de repouso pós-cirúrgico e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. A restrição para visitas permanece, e ainda não há previsão para minha alta da UTI", encerrou.

O que aconteceu com Bolsonaro?

Jair Bolsonaro foi internado após passar mal na última sexta-feira, 11, em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. Ele recebeu os primeiros atendimentos em um hospital da cidade e, em seguida, foi transferido de helicóptero para o Hospital Rio Grande, em Natal.

Posteriormente, ele foi levado para um hospital particular em Brasília e passou por uma nova cirurgia no último domingo, 13, após apresentar um quadro de obstrução intestinal. Foi realizada uma laparotomia exploradora, que visa liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica clínica geral Manoela Souza comentou o diagnóstico do político. Leia aqui!

